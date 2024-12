El Banco Central le ordenó a las empresas de procesamiento de pagos que impidan la operación de cobro vía transferencia, o tarjetas de crédito o débito, a aquellas empresas, comercios o personas cuyo CUIT forma parte de la “Base de Contribuyentes no Confiables”.

Lo dispuesto en Comunicación “A” 8144/2024 de la autoridad monetaria en coordinación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entrará en vigor el próximo lunes 16 de diciembre.

De esta forma, quienes tengan el CUIT inhabilitado y por lo tanto no estén en condiciones de facturar, tampoco podrán cobrar mediante operaciones registradas en el sistema bancario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El FMI volvió a hacerlo: corrió el arco y hasta abril no habrá definiciones

“La medida viene a completar un bache que había porque había muchos contribuyentes que pese a formar parte de esa base de la AFIP podían seguir cobrando a través del sistema bancario sin problemas”, señalaron fuentes oficiales.

“Lo que se le pidió a las empresas que proveen los servicios de cobro es que al menos una vez por semana verifiquen los listados de Contribuyentes no Confiables para actualizar las altas y las bajas que pudieran darse”, añadieron en diálogo con esta agencia.

Quiénes pueden ser contribuyente no confiables

La contadora Elisabet Piacentini explicó a PERFIL que la categoría de contribuyentes no confiables fue creada en el 2016 por la AFIP y pueden estar incluidos quienes no han presentado declaraciones juradas de IVA, Ganancias o cargas sociales, por ejemplo. También puede figurar quienes no han constituido un domicilio fiscal electrónico o alta en impuestos cuando hizo una sociedad nueva.

“Pueden ser varios los motivos, pero también una combinación y en algunos casos no te permiten operar y no se entiende bien por qué, inclusive uno llega a ir a la agencia con el cliente a asesorarse y los empleados más de una vez se miran entre ellos y no entienden bien por qué se determinó que ese cliente estaba en una categoría no confiable”, señaló Piacentini.

Cómo saber si soy un Contribuyente no confiable

Para verificar si no está en esa base, el contribuyente puede consultar el estado de su CUIT en el sitio de AFIP con su clave. “Allí dice si el CUIT está completo, limitado o es no confiable, que es el máximo y donde hay más problemas porque realmente no se puede operar”, agregó la contadora.

En el caso de que el CUIT sea no confiable, se debe presentar una carta vía sistemas de la AFIP y esperar la respuesta.

“Aconsejamos revisar toda la base de la cuenta corriente de la AFIP. Si hay presentaciones pendientes, habrá que presentarlas rápidamente, hacer las altas en los impuestos correspondientes o ingresar algún plan de pago si estoy debiendo alguna de esas declaraciones juradas que presenté y tengo que pagar”, indicó Piacentini.

“Muchas veces, no se sabe bien por qué motivo han ingresado a esta base y hay que ir a la AFIP y sentarse con alguien de jerarquía para que nos explique cómo resolverlo”, añadió.

Para Piacentini, “que te inhabiliten el CUIT y no expliquen bien los motivos, es como que te saquen el DNI y no te permitan circular, porque una persona que no puede usar el CUIT, no puede facturar, no puede cobrar, es realmente un gran problema para cualquier empresa”.

LM