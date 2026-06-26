Cotización del euro y euro blue hoy viernes 26 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 26 de junio

El viernes 26 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.796,75 para la compra y $1.835,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

Cotización del euro y euro blue hoy jueves 25 de junio

A cuánto cerró el euro oficial hoy, viernes 26 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 26 de junio cotiza a $1.617,33 para la compra y $1.712,76 para la venta.

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, viernes 26 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.226,59 para la compra este viernes 26 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este viernes 26 de junio

Este viernes 26 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.626,00 comprador y $1.736,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 26 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el viernes 26 de junio en el mercado paralelo $1510 para la compra y $1530 para la venta.