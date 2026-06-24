Cotización del euro y euro blue hoy miércoles 24 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 24 de junio

El miércoles 24 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.778,75 para la compra y $1.817,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

El dólar blue cerró en alza este martes 23 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

A cuánto cerró el euro oficial hoy, miércoles 24 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este miércoles 24 de junio cotiza a $1.614,90 para la compra y $1.710,00 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, miércoles 24 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.223,13 para la compra este miércoles 24 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

Cotización del euro y euro blue hoy martes 23 de junio

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este miércoles 24 de junio

Este miércoles 24 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.626,00 comprador y $1.736,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 24 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el miércoles 24 de junio en el mercado paralelo $1485 para la compra y $1505 para la venta.