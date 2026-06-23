Cotización del euro y euro blue hoy martes 23 de junio

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 23 de junio

El martes 23 de junio de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.754,75 para la compra y $1.793,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 23 de junio

A cuánto cerró el euro oficial hoy, martes 23 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este martes 23 de junio cotiza a $1.614,61 para la compra y $1.710,33 para la venta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, martes 23 de junio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.223,43 para la compra este martes 23 de junio como referencia de gastos con tarjeta.

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Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este martes 23 de junio

Este martes 23 de junio, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.610,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.626,00 comprador y $1.736,00 vendedor.

Banco Francés: $1.630,00 comprador y $1.690,00 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 23 de junio

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el martes 23 de junio en el mercado paralelo $1475 para la compra y $1495 para la venta.