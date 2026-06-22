A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 22 de junio

El dólar blue hoy cerró este 22 de junio a un valor en el mercado de $1.475 para la compra y $1.495 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 22 de junio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 22 de junio el dólar oficial hoy cerró a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta.

Salvador Di Stefano: “Si Argentina mantiene este rumbo durante tres gobiernos, va a ser un país espectacular”

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 22 de junio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 22 de junio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.479,60 para la compra y $1.482,50 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 22 de junio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 22 de junio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 22 de junio a $1.523,50 para la compra y $1.524,10 para la venta.

Caída del Merval: en qué sectores ven oportunidades los analistas tras la baja de acciones energéticas y bancarias

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 22 de junio a $1.924 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 22 de junio en $1.522,93 para la compra y $1.525,29 para la venta.

El riesgo país vuelve a bajar cerca de 420 puntos y el gobierno envía fuerte señal al mercado

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 422 puntos básicos este lunes 22 de junio.