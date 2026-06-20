Salvador Di Stefano: “Si Argentina mantiene este rumbo durante tres gobiernos, va a ser un país espectacular”

Salvador Di Stefano se ha convertido en una de las voces más escuchadas por empresarios, productores e inversores a la hora de interpretar los cambios económicos. Antes de presentar su libro en Córdoba, el consultor defendió la necesidad de adaptar las decisiones de inversión al nuevo escenario que abrió el gobierno de Javier Milei, insistió en que la economía debe analizarse más allá de las simpatías políticas y sostuvo que la Argentina necesita al menos tres mandatos consecutivos que mantengan un mismo rumbo para consolidar un proceso de crecimiento.

En diálogo con “Decilo como es” (Punto a Punto Radio 90.7), Di Stefano explicó por qué considera que el país atraviesa un cambio estructural, cuestionó la resistencia de muchos sectores a modificar hábitos económicos y afirmó que la falta de seguridad jurídica sigue siendo el principal obstáculo para aprovechar el potencial productivo argentino.

—Presenta un nuevo libro en Córdoba. ¿Cuál es el eje principal?

—Lo vamos a presentar el miércoles 24 de junio, a las 16, en el Holiday Inn, con entrada libre y gratuita. El eje central tiene que ver con entender cómo cambian los planes económicos y cómo las personas tienen que adaptarse a esos cambios. Yo soy consultor. Mi trabajo no es estar de acuerdo o en desacuerdo con un gobierno, sino interpretar el programa económico y ayudar a la gente a tomar decisiones.

—¿Qué cambió con la llegada de Javier Milei?

—Cambió la variable principal. Durante el gobierno anterior había déficit fiscal, emisión monetaria, endeudamiento y más presión tributaria. En ese contexto recomendábamos comprar dólares, hacer stock y aprovechar créditos a tasa negativa porque la consecuencia lógica era más inflación y más devaluación. Cuando aparece un gobierno que plantea ajuste fiscal y orden monetario, cambia completamente el escenario. Yo lo dije desde diciembre de 2023: se terminan la inflación y la devaluación como variables centrales. Entonces hay que cambiar el comportamiento. Si cambia la música, hay que cambiar el paso.

—¿Por qué cree que a muchos argentinos les cuesta adaptarse?

—Porque existe una resistencia cultural muy fuerte. Yo siempre digo que el argentino sufre de “porfiaditis aguda”. Durante años recorrí el país diciendo que había que comprar dólares porque veía venir devaluaciones. Cuando cambió el plan económico y empecé a decir exactamente lo contrario, muchos no lo aceptaron. Pero no se trata de cambiar de opinión porque sí. Se trata de entender que cambió la realidad. Si arriba cambia el plan económico, abajo también tienen que cambiar las decisiones.

—Usted suele utilizar ejemplos muy simples para explicar cuestiones complejas.

—Porque muchas veces es la mejor manera de entenderlas. Supongamos que dos personas van al médico con el mismo diagnóstico. Los dos tienen colesterol alto y exceso de peso. El médico les indica dieta, ejercicio y medicación. Uno sigue todas las indicaciones y el otro no cambia absolutamente nada. Después de dos años, ¿a cuál le va a ir mejor? Bueno, con la economía pasa exactamente lo mismo. Si alguien entendió el cambio de escenario en 2023 y adaptó sus decisiones, hoy probablemente esté mucho mejor. Si decidió seguir haciendo exactamente lo mismo que antes, no puede sorprenderse por los resultados.

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—Hay quienes sostienen que no tuvieron acceso a esa información.

—No coincido. Hace años que doy conferencias por todo el país, hago transmisiones gratuitas, tengo redes sociales, canal de YouTube y participo constantemente en medios de comunicación. El que quiso informarse tuvo herramientas para hacerlo. Lo que muchas veces ocurre es que la gente no quiere cambiar. Prefiere pensar que la responsabilidad siempre está en otro lado.

—¿Cuál cree que es hoy el principal desafío para las empresas?

—Dejar de mirar exclusivamente la macroeconomía y concentrarse en la gestión. Si tenés un gobierno con superávit fiscal, gran parte de la discusión económica cambia. El desafío ya no pasa por cubrirse de la inflación o de la devaluación. El desafío pasa por administrar mejor, ganar eficiencia y ser competitivo.

—También habló de la informalidad y la evasión.

—Porque forman parte de la realidad argentina. Tenemos un sistema tributario que durante años empujó a muchísima gente a operar en la informalidad. Lo que necesitamos es construir un esquema racional que incentive a la formalización. Cuando tengamos impuestos razonables podremos exigir que todo el mundo opere en blanco. Mientras tanto, hay que avanzar gradualmente.

—¿Cree que Argentina va camino a una economía más formal?

—Yo creo que sí. Si persistimos con estas ideas de orden institucional, dentro de cuatro años vamos a ser otro país.

—Usted suele insistir con la necesidad de sostener el rumbo.

—Porque es fundamental. Si Argentina tiene tres presidentes consecutivos que mantienen una lógica basada en superávit fiscal, estabilidad monetaria y seguridad jurídica, este país despega. No importa si pertenecen a distintos partidos políticos. Lo importante es que mantengan determinadas reglas básicas.