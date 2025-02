Criptomoneda $Libra: a cuánto cotiza la memecoin este martes 18 de febrero

La memecoin $LIBRA, que armó un escándalo y está en boca de todos tras un posteo en X del presidente Javier Milei, cotiza este martes 18 de febrero a US$ 0,30 de acuerdo con el sitio especializado CoinMarketCap.

$LIBRA pertenece a una categoría de criptomonedas conocida como “memecoins”, cuyo valor depende más de tendencias y redes sociales que de fundamentos sólidos. Suelen ser extremadamente volátiles, y su precio puede dispararse o desplomarse en cuestión de horas.

El 14 de febrero, a las 7:01 PM, el presidente Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando $LIBRA, un cripto activo recién lanzado.

Se sumó otra denuncia contra Milei por la promoción de $Libra: "Se acabó la joda, nos vemos en Tribunales"

En su posteo incluyó la página web del proyecto, el ticker de la moneda y la dirección del contrato (un código único que emite identificarla). Además, señaló que se trataba de un emprendimiento privado destinado a financiar PyMEs y startups para impulsar la economía argentina.

Auge y caída de $LIBRA

El impacto fue inmediato. En menos de 40 minutos, el precio de $LIBRA se disparó hasta los US$ 4,56, alcanzando una capitalización de mercado de US$ 4.600 millones, más que varias empresas del Merval. Sin embargo, el entusiasmo duró poco: el precio colapsó y, en apenas cinco horas, cayó a US$ 0,17.

Más tarde, Milei publicó otro mensaje desvinculándose del proyecto y afirmando que dejó de difundirlo tras conocer más detalles sobre su funcionamiento.

El lunes 17 de febrero, la cotización rebotó desde US$ 0,37 hasta US$ 0,77 tras un reposteo de Milei sobre cuáles eran los pasos necesarios para acceder a la operatoria de la criptomoneda. Minutos más tarde descendió al nivel anterior.

