Criptomonedas: crece la inversión aunque hay desconfianza y desconocimiento

El mercado de las criptomonedas se encuentra en un momento complicado. Desde principio de año la cotización de las principales divisas como Bitcoin y Ethereum se encuentran en una espiral descendente que puso en alerta muchos usuarios y expulsó a quienes entraron “tarde” al ecosistema virtual ante la caída de la cotización de los criptoactivos.

Sin embargo, como han dejado en claro varios expertos consultados por PERFIL sobre el tema, lo importante no es el precio de las criptomonedas, sino los usos y las oportunidades que ofrecen. Actualmente, las cripto tienen un rol fundamental, por ejemplo, en los pagos internacionales. El bitcoin, a diferencia del dólar, euro, o el peso, no tiene fronteras.

En ese contexto, cada vez son más las criptomonedas que salen al mercado a pesar del revés que sufrieron por el derrumbe de la cotización. Así y todo, el crecimiento de su valor exponencial parece no detenerse, ya que las cripto responden a un nuevo paradigma global que tiene que ver con la progresiva caída de las fronteras.

Por esto, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) realizó una encuesta junto al Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) para indagar acerca del saber y las costumbres de los argentinos acerca del tema.

¿Qué tanto saben los argentinos del tema?

Para el relevamiento se contactaron a 500 personas mayores de 16 años residentes del AMBA que ante la pregunta sobre cuánto conoce sobre las criptomonedas, las respuestas oscilaron entre poco (39,4%) y nada (26,5%); mientras que mucho (11,4%) y bastante (22,7%).

Se vieron llamativamente parejos los porcentajes a la hora de responder sobre la práctica de invertir en criptomonedas: el 47,6% aseguró que sí, el 42,9% que no y el 9,5% estuvo indeciso. Igualmente, la gran mayoría dijo que no invirtió nunca: 60,3%, mientras que el 33,9% dijo que sí y el 5,8% no supo responder.

De esa mayoría, que señaló que todavía no se animó a invertir, el 36,1% aseguró que no lo hizo porque “No es un mercado confiable”, por desconocimiento (31,1%), no tiene dinero (15,8%) y ahorra de otra manera (11,6%).

Del otro lado de la vereda, el 33,9% que sí invirtió en el mercado crypto, aseguró que lo hizo con menos de 100 dólares (36,1%), entre 100 y 500 dólares (31,2%) y más de US$ 500 (15,8%).

¿Es invertir en criptomonedas?

Sobre el tópico de la seguridad al momento de invertir en el mercado de las criptomonedas, el grueso dijo que le genera poco (47,9%) y nada (9,6%) de confianza, mientras que el 26,7% bastante y 15,8%, mucha.

Un 47,3% de quienes contestaron dijeron que un conocido les enseñó a invertir. El 33,6% por tutoriales, un 8,9% realizó algún curso al respecto y el resto no supo contestar.

Además, ocho de cada diez afirmaron que el Bitcoin (BTC) es la criptomoneda más conocida con el 79,8% de las respuestas. Le siguió Ethereum y tras (7,4%), Dogecoin (2,8%) y Binance (2,6%).

“El mundo de las criptomonedas es muy volátil, lo que sucede, por ejemplo, con el mercado accionario”, señaló Estela Lettieri, directora de la carrera de Contador Público de la UAI. Sin embargo, la decena reconoció que “la caída del mercado es un ciclo que no representa ningún riesgo, ya que el ecosistema va aprendiendo de los errores y sigue avanzado”.

