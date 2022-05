¿Cuándo cobro el bono de $18000 de ANSES? Calendario con todas las fechas

El gobierno confirmó que alrededor de 7,5 millones de trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares van a recibir la semana próxima el Refuerzo de Ingresos de $18.000. Vale recordar que este bono de complemento que la gente conoce popularmente como "IFE 4" se pagará en dos cuotas de $9.000, y busca "proteger y mejorar los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad".

Los beneficiarios se suman a 6,1 millones de jubilados y jubilados que ya están recibiendo el bono de hasta $12.000 en una única cuota, junto con sus haberes, por lo que, en total, 13,6 millones de personas recibirán el Refuerzo de Ingresos entre mayo y junio.

Jubilados y pensionados de ANSES: de cuánto es el aumento estipulado para junio

De acuerdo a los datos del Palacio de Hacienda, la medida oficial implica una inversión social de unos $206.000 millones y busca asistir a los sectores más vulnerables, como otras políticas adoptadas, entre ellas el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el incremento de las asignaciones, adelanto del paritarias y el bono de $6.000 para jubilados y pensionados en abril.

Cuándo cobro los $9000 de mayo del bono de refuerzo de ingresos

El cronograma de pagos informado oficialmente es el siguiente, de acuerdo a la terminación de los DNI de los beneficiarios:

DNI terminados en 0, el jueves 19 de mayo

DNI terminados en 1, el viernes 20

DNI terminados en 2, el lunes 23

DNI terminados en 3, el martes 24

DNI terminados en 4, el jueves 26

DNI terminados en 5, el viernes 27

DNI terminados en 6, el lunes 30

DNI terminados en 7, el martes 31

DNI terminados en 8, el miércoles 1 de junio

DNI terminados en 9, el jueves 2 de junio

Cuando cobran los jubilados y pensionados el bono de $12.000

Los jubilados y pensionados con haberes que no superan los $ 36.676 ya comenzaron a cobrar esta semana su Refuerzo de Ingresos de $12.000, junto con su liquidación mensual en sus entidades de cobro habituales. Este viernes 13 de mayo cobran los que tienen DNI terminado en número 4.



El lunes 16 es el turno para los jubilados con DNI culminados en 5, el martes los 6 y 7, el jueves 19 los que finalizan en 8 y el viernes 20 de mayo los terminados en 9.

Cómo sacar la clave de seguridad social de ANSES para cobrar el bono de $ 18.000

Vale recordar que el miércoles 18 de mayo no habrá pago por el feriado nacional para la realización del Censo 2022.



La Anses precisó que quienes perciban haberes desde $ 36.676 hasta $ 65.260 cobrarán a partir del 23 de mayo, comenzando por los DNI terminados en 0 y 1, y que quienes tengan jubilaciones que superen las dos jubilaciones mínimas, la o el titular cobrará un proporcional hasta completar los $ 77.260 junto con su haber.

Qué hacer si rechazaron mi solicitud para cobrar el bono

La inscripción al Refuerzo de Ingresos canalizada vía Anses finalizó el sábado pasado, con la recepción de pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad, etc.



"Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes (gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, etc)", detalló Economía.



Desde Anses señalaron que las personas que tengan dudas respecto a la denegatoria de su solicitud, podrán concurrir durante todo el mes de mayo a las delegaciones de la entidad oficial a realizar las consultas correspondientes.



LR