Cuenta DNI: el descuento del 40% en pet shops que podés aprovechar todos los días

La billetera digital Cuenta DNI, impulsada por el Banco Provincia, renovó sus beneficios para agosto de 2025 con una amplia variedad de promociones que buscan aliviar el gasto cotidiano de miles de familias. Entre todas las opciones, se destaca un descuento del 40% en pet shops, vigente todos los días del mes, que se posiciona como uno de los más utilizados y valorados por los usuarios.

Este beneficio permite comprar alimentos, artículos de higiene, accesorios o contratar servicios para mascotas en locales adheridos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El tope de reintegro es de $4.000 por semana por persona, lo que equivale a un gasto máximo de $10.000 para aprovechar el descuento en su totalidad. Al ser acumulativo semanalmente y estar activo todos los días, se transforma en una opción práctica, flexible y rentable.

Otros beneficios de Cuenta DNI en agosto

Además del ahorro en pet shops, la billetera digital ofrece otros descuentos destacados durante el mes:

20% de descuento en comercios de cercanía (lunes a viernes), con tope mensual de $6.000. 30% para mayores de 60 años en los mismos comercios, con tope mensual de $7.000. 35% en carnicerías, granjas y pescaderías los sábados.

