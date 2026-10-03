Cuenta DNI ofrece un descuento del 20% para trasladarse a menor costo este sábado 3 de octubre

El Banco Provincia ofrece una gran cantidad de beneficios a través de su billetera virtual, Cuenta DNI. Este sábado 3 de octubre, los usuarios podrán ahorrar en su próximo viaje gracias a un descuento del 20% al pagar con la aplicación los traslados realizados a través de Cabify.

Esta no es la única promoción que ofrece la billetera cuando se trata de transporte. La entidad financiera también ofrece de 4 a 6 cuotas sin interés en automotores y gomerías, así como también en ómnibus de larga distancia, como los de la empresa Chevallier.

Cuenta DNI confirmó beneficios exclusivos de octubre 2026: hay nuevo descuento en supermercados

Cuenta DNI: cómo es el beneficio para ahorrar en traslados este sábado

Todos los sábados, los usuarios de Cuenta DNI pueden aprovechar un 20% de descuento al pagar con tarjetas Visa y Mastercard en viajes pedidos a través de la app Cabify. El tope de reintegro es de $5.000 por transacción y no es acumulable con otras promociones vigentes.

El ahorro se verá reflejado como una bonificación en el resumen de la cuenta siguiente al que se ingrese el consumo. Por otro lado, el Banco Provincia aclaró que las compras realizadas con MPOS, botones de pago, otras billeteras virtuales, plataformas de pago o portales de pago online quedan excluidas del descuento.

Otros beneficios exclusivos de cuenta DNI en octubre 2026

Además de la promoción en Cabify, Cuenta DNI ofrece otros beneficios exclusivos en diferentes rubros durante todo el mes de octubre. Estos son:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

JSM