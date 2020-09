Daniel Arroyo sobre el IFE 4: "No está definido aún cómo sigue"

Esta semana se termina de pagar el IFE 3, y son unos 9 millones de personas las que esperan ansiosas para saber si sigue el subsidio de los $10.000 para los sectores informales más afectados por la pandemia o si habrá cambios en su implementación.

En declaraciones radiales a La Red, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo dijo hoy que "no está definido aún cómo se sigue" con el IFE 4.

Pero recordó que el gobierno analiza posibilidades. "Todo está en evaluación. Hay que cruzar la cuestión fiscal y las condiciones económicas", dijo y recordó que el Presidente ha acompañado a aquellos que tienen dificultados y ha generado políticas con el IFE, con la asistencia alimentaria o con el plan Potenciar Trabajo pero esta etapa del IFE "no está definido hoy como se sigue", agregó.

Al mismo tiempo recordó que hoy el mundo está debatiendo sobre la Renta Básica Universal. "Lo hacen la Cepal, Naciones Unidas, España, Francia, Alemania el debate sobre la Renta Básica Universal. No hay condiciones fiscales para hacerlo hoy en la Argentina", dijo y agregó que a su modo de ver "la salida es trabajo, un ingreso de base con contraprestación (trabajar, capacitarse en oficio, o completar la escuela secundaria) y urbanizar los 4.000 barrios donde viven 4 millones de argentinos".

"No puedo dar opiniones sueltas porque formo parte de un gobierno está estudiando permanentemente las políticas a encarar. Lo que está claro es que las prestaciones sociales tienen que estar asociados al trabajo", dijo. Y recordó que "trabajar es trabajar, capacitarse en oficios para entrar al mundo del trabajo o terminar la escuela secundaria", indicó.

Por su parte, en una entrevista a Telam, la titular de Anses Fernanda Raverta había indicado el 19 de septiembre pasado que la nueva etapa del programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se definirá "antes de fin de mes", al tiempo que sostuvo en la misma línea de Arroyo que se está evaluando "si existe un cuarto pago o se avanza en otra políticas social de acompañamiento con otras perspectivas".

"El gobierno analiza si habrá un cuarto pago del IFE o si avanza en otra política social de acompañamiento", Fernanda Raverta.

A días de que concluya el pago de la tercera ronda del IFE, la posibilidad de que futuros pagos de la ayuda de $10.000 se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años es una de las opciones pero, por ahora, no está definido ya que la decisión del Gobierno según indican fuentes oficiales es "no abandonar" a ningún argentino en medio de la pandemia.



"Antes de fin de mes se va anunciar cómo sigue el IFE porque en octubre habría que empezar a pagarlo de nuevo", había dicho Raverta a Telam.



"Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFEs en las familias y en la economía. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas", aseguró la titular de Anses.



En ese sentido, sostuvo que "el Gobierno piensa en la producción, el trabajo y el empleo como motor de la economía y quiere poner toda la energía y los recursos en generar más trabajo al acompañar procesos productivos". Sin embargo, aseguró que, mientras se conviva con la pandemia, "tenemos que ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina".



"La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones", afirmó. Y agregó: "Todo se piensa en base a la pandemia. Están todas las opciones sobre la mesa".



Hoy la Anses asiste a través de la asignación universal y familiar a la franja de los tres meses de gestación a los 18 años y, con jubilaciones y pensiones a las personas en edad de jubilar. "Tenemos que ir pensando en otras poblaciones que, con una asistencia del estado, podrían desarrollar sus capacidades y potencialidades, como los chicos de 18 a 24 años que estudian en la Argentina", aseguró la titular de Anses.

Mientras tanto, el 30 de septiembre el INDEC va dar a conocer los datos de pobreza a mitad de año. "Va a ser muy desparejo el primer semestre del segundo", anticipó Daniel Arroyo en la entrevista que dio hoy en Radio La Red. Y recordó que por la pandemia "es evidente que ha aumentado la pobreza en general, la pobreza en los niños y la informalidad laboral", todos números que se verán reflejados a fin de mes.

LR.