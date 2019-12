Sica y Faurie iniciaron gestiones con EE.UU. para que no vuelvan los aranceles

El balance económico del gobierno de Mauricio Macri no es bueno, se use la medición que se use. Sin embargo, cuando se intenta justificar qué cosas mejoraron en estos años, uno de los aspectos que se destacan es un relativo avance en ciertos aspectos del comercio exterior. Y una de las cucardas que se colgaban las autoridades nacionales es haber conseguido una excepción en el cobro de aranceles por el ingreso de acero y aluminio a Estados Unidos. Y esto último parece desmoronarse, tras un tuit del presidente norteamericano Donald Trump, en el que adelante que volverán los gravámenes para Argentina y Brasil debido a las devaluaciones del peso y el real.

Ni lentos ni perezosos, el ministro de Producción, Dante Sica, y el canciller, Jorge Faurie, anunciaron el inicio de negociaciones con la administración Trump para lograr que se mantengan las excepciones. A ocho días de dejar el poder, ninguno de los dos quiere volver a su casa con una mancha en el legado que concierne al comercio exterior con Estados Unidos.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....