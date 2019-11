El detalle de todos los regalos que recibieron Macri y sus funcionarios

Diego E. Sánchez

El presidente Mauricio Macri registró 1417 obsequios entre febrero de 2017 y la tercera semana de octubre de 2019 de los más de 3300 anotados en el Registro de Obsequios a Funcionarios, analizados por el Equipo de Investigación de Perfil Educación a partir del portal de datos abiertos del Ministerio de Justicia y el sitio digital de la Oficina Anticorrupción. El actual mandatario es, por lejos, el que más elementos inscribió. Entre los miembros del Gabinete, Jorge Faurie, Germán Garavano y Rogelio Frigerio fueron los funcionarios que más regalos recibieron, sin embargo, cada uno apenas supera el centenar.

Macri reportó 414 libros, 181 alimentos, 105 prendas de indumentaria, 29 artesanías, y 15 objetos de joyería (aros, gemelos, relojes). También registró obras de arte, productos electrónicos y hasta dos reposeras. En su mayor parte, los obsequios fueron clasificados como objetos en general (358) y otros (277). En ocasiones se trata de varios objetos dados por una misma persona en un mismo momento, contabilizados como unidad.

De acuerdo a la Ley 25.188 de Ética Pública, que data de 1999, los funcionarios tienen prohibido recibir obsequios, salvo que se trate de elementos por cortesía o costumbre diplomática. En ningún caso pueden aceptar aquellos que provengan de contratistas o proveedores. A instancias de la Oficina Anticorrupción, la Nación reglamentó en noviembre de 2016 este tipo de situaciones y tres meses más tarde se abrió el registro. Por lo que es la primera vez que se documenta oficialmente los regalos que recibieron los funcionarios.

Solo en 2019 Macri recibió 341 regalos hasta el 22 de octubre, cuatro días antes de la elección general. En 2017 había recibido 637 y el año pasado 439. Guantes y pelotas de fútbol, camisetas, alfajores artesanales, vinos, bombones, frascos de mermeladas, mostaza y miel, retratos, juegos de cubiertos y hasta un cinturón personalizado con las iniciales "MM", son algunos de los obsequios registrados este año.

Entre los libros que recibió desde enero (98) se encuentran "Blockchain revolution" (La revolución blockchain, Alex y Don Tapscott), "La vuelta al mundo de Magallanes-Elcano", regalado por la reina Letizia de España, "El ciudadano global, amante de la paz" (reverendo Sun Myung Moon) y "Mauricio Macri, prócer argentino y hacedor de naciones", obsequiado por su autor, Juan Bautista Cincunegui. El último registrado es "El país de los locos II", de Juan Francisco Santacreu en julio de 2019.

A su vez, entre los libros que el Prsidente registró de años anteriores sobresalen algunos como "Reflections on Happiness & Positivity" (Reflexiones sobre la Felicidad y la Positividad), escrito por Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái y, "How to run a Government" (Cómo dirigir un Gobierno) de Michael Barber, escritor británico y especialista en asesoría de gobiernos. Otro es la "La Argentina devorada", del excandidato presidencial José Luis Espert entregado por su autor en 2017. A su vez, a lo largo de los tres años, el mandatario recibió cuatro biblias y varias publicaciones de organismos internacionales.

Macri también acumula camisetas de fútbol con su nombre. En 2018, la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Katarovic, le regaló una remera de la Selección croata de con el número 9 y su apellido en la espalda. Fue durante una visita a Argentina, apenas tres meses antes del Mundial. Lo mismo hizo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, en junio de este año en Buenos Aires. En ese caso, el número estampado fue el 10. Con ese mismo número, tiene camisetas de la Selección argentina, la paraguaya y otra de la FIFA. También recibió una con el nombre "Mauricio" de la Selección francesa, obsequiada por el presidente Emmanuel Macron durante la cumbre del G20 en el país, y otra del Paris Saint Germain, entrega por Ángel Di María. Tiene también las camisetas de la Real Federación Andaluza de Fútbol, y otra de Boca Juniors, club que presidió. Además, su hija Antonia tiene una remera del Barcelona con su nombre.

Del total de regalos informados por Macri en estos años, 57 estuvieron destinados para su esposa, Juliana Awada, 44 para la hija de ambos, Antonia, y tres para la hija de la primera dama, Valentina Barbier. Sobresale de la lista, un robot grande de juguete y otro mediano, regalados por el embajador de la República Popular de China, Yang Wanming y su esposa a Antonia durante una actividad oficial en ese país en 2017. Entre los últimos obsequios para Awada, figuran un abanico y un pañuelo de seda azul en ocasión de la visita a Japón que Macri realizó en junio debido a la reunión del G20, y también un joyero elaborado en piel durante la visita de los reyes de España en marzo.

En lo que va de este año Macri no recibió obsequios que superaran los 6.400 pesos. Se trata del límite que establece la Oficina Anticorrupción para considerar su devolución. Aquellos que superen ese valor y los recibidos por costumbre diplomática deben ser incorporados al patrimonio del Estado nacional. Escapan a esa regla los recibidos como demostración de cortesía, siempre que no superen el máximo permitido, y los comestibles.

Entre 2017 y 2018, Macri recibió 73 regalos de este tipo. Entre otros se pueden contar, un cuadro de la Universidad de Pensilvania obsequiado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; un jarrón blanco con dibujos azules obsequiado por el presidente chino Xi Jinping; un plato de cerámica con detalles azules y dos agendas con lapiceras Mont Blanc entregados por la canciller alemana, Angela Merkel; un pin del árbol de Guernica, regalado por el presidente del Gobierno vasco; un pinche con forma de pájaro de alpaca entregado por el alcalde Quito. Asimismo, el presidente ruso, Vladimir Putin, le regaló un medallón exclusivo con águila bicéfala, un cofre con colección de pañuelos de Pavlovski Posad y una carta autografiada de José de San Martín que data de 1819 enmarcada. Estos obsequios fueron destinados al Museo de la Casa Rosada o a la Residencia de Olivos.

Desde febrero de 2017 hasta finales de octubre se inscribieron 3354 obsequios por parte de funcionarios: ministros, secretarios, directores y titulares de organismos descentralizados. Más de 400 de esos regalos fueron otorgados por personas jurídicas, en muchos casos representantes de empresas.

Entre las firmas aparecen Central Puerto, China National Nuclear Corporation, Pluspetrol y Grupo Albanesi (energía), Holcim Argentina y Loma Negra (cemento), Massalin Particulares y China Tabaco Internacional Argentina S.A. (tabaco), Molinos Río de La Plata, Grupo Arcor y Ledesma (alimentos), Toyota Argentina y Honda (automotrices), además de bancos como Santander Río, Banco Galicia y BBVA). También están enlistados distintos holdings como Grupo Petersen y Corporación América.

Después de Macri, quien recibió más regalos fue el canciller Jorge Faurie con 127. Detrás, aparecen el ministro de Justicia, Germán Garavano (113), el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio (101) y la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich (85). El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aparece en sexto lugar con 63 obsequios registrados en más de dos años y medio. Entre otros objetos, la mano derecha del presidente anotó un mate, un termo, un cuchillo y un juego de escritorio artesanal.

Por otro lado, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anotó 54 obsequios, mientras que el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne reportó 39 hasta diciembre de 2018. Más atrás aparecen el ministro de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro (37); el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere (36); el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich (27); su par de Defensa, Oscar Aguad; el secretario de Modernización, Andrés Ibarra (26); el secretario de Ciencia (24), Lino Barañao; el otrora vicejefe de gabinete y su responsable de Energía, Gustavo Lopetegui (22); el ministro de Producción, Dante Sica (20); y la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley (16). Hernán Lacunza, titular de Hacienda desde agosto, aún no asentó obsequios.

Marcos Peña, Alejandro Finocchiaro, Luis Etchevehere, Guillermo Dietrich y Jorge Faurie recibieron regalos costosos, es decir por encima de los 6.400 pesos. Faurie registró monedas, relojes, lapiceras y un baúl de madera, mientras que el secretario de Agroindustria anotó cuadros, un conjunto de tazas y libros. Por su parte, el ministro de Transporte inscribió monedas de plata, una medalla y una llave de bronce, y el responsable de la cartera educativa solo anotó un cuadro. En tanto, el jefe de Gabinete anotó dos obsequios superiores a este valor: un bolígrafo Montblanc y, además de un vino acompañado de una caja de habanos.

El registro señala 31 objetos que el juez federal Claudio Bonadio le secuestró a Cristina Kirchner en 2018 y que fueron inscriptos por "comunicación judicial". Todos fueron clasificados con un valor superior al permitido. Figuran escudos, lapiceras, flores metálicas, collares, y un sable con vaina de Venezuela.

En la previa a la elección general, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización Directorio Legislativo impulsaron un "Acuerdo Social Anticorrupción" junto a los juristas, Ricardo Gil Lavedra, Roberto Carlés, Manuel Garrido y Natalia Volosín. El documento reunió propuestas sobre transparencia en diferentes áreas, entre ellas, la gestión del registro de obsequios. Propusieron aumentar el control sobre los obsequios y viajes para funcionarios de los tres poderes y explicitar "la prohibición de cualquier regalo, donación, cesión gratuita de uso o pago parcial o total de viajes para los funcionarios de cualquier rango y sus familiares más cercanos". Así, remarcaron que "las excepciones a esta regla general de prohibición deben ser claras y taxativas".

El control de los regalos que reciben los funcionarios es una problemática de larga data. En los noventa Carlos Menem quiso quedarse con una Ferrari roja que le había regalado el empresario italiano Máximo del Lago. Sin embargo, la pretensión generó tal revuelo que se vio obligado a venderla y a donar el dinero. Más tarde, Fernando de la Rúa se vio en aprietos cuando una empresa española le obsequió unos jarrones chinos y una escultura por los que tuvo que declarar en la Justicia. En 2008 la polémica se reinstaló cuando Cristina Fernández de Kirchner recibió una Mac Book Air del empresario mexicano Carlos Slim.



El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación. En twitter @EquipoPerfil.