Desde el Gobierno anticipan que en el verano podría haber "muchos cortes de luz"

Noticias Relacionadas Alertan sobre el notable aumento de subsidios económicos y la inflación reprimida acumulada

Darío Martínez, Secretario de Energía aseguró en una entrevista reciente que durante el verano habrá “muchos cortes de luz” si la gente se queda en su casa por la pandemia porque “la demanda será muy fuerte”.

Martínez, participó del Ciclo de Entrevistas de Econojournal, donde avanzó sobre diversos temas como el nuevo Plan Gas, las tarifas de electricidad y gas, el precio de los combustibles, el esquema del “barril criollo”, y también estimó que la temporada estival llegará con más temperaturas y también con los temidos cortes de energía.

Otro de los coletazos de la pandemia aparece a la vuelta de la esquina, y es de esperar que los usuarios se queden en su casa con lo cual no bajaría el consumo eléctrico.

"En (energía) eléctrica hay que hacer un trabajo muy importante no sólo en transporte sino en distribución para poder bajar los cortes de luz, que van a haber muchos y que además, si la gente se queda en pandemia en la casa, eso va a tener una demanda", Para Martínez eso se va a sumar "al problema grave de los cortes que están sucediendo en los últimos años", remarcó el funcionario nacional e indicó: "ahí ya estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires”.

"Queremos hacer un horizonte de dos años de inversiones en ese sentido para ver si podemos ponerle un final a esto que es uno de los problemas más comunes todos los veranos”.

El Plan del Gobierno con las tarifas

Respecto a lo que se puede esperar con el tema de tarifas, Martínez indicó: "Tenemos tarifas congeladas hasta mediados de diciembre en función de una situación totalmente extraordinaria que es la pandemia", dijo y agregó que: "Independientemente de lo que pase en diciembre, respecto del congelamiento o no, si estamos trabajando en un esquema de eficiencia en cuanto a los subsidios".

“La pandemia nos está dejando herramientas para individualizar de manera mucho más eficientes de las que teníamos antes, quien la está pasando mal y quien no puede pagar la tarifa", dijo. Martínez puntualizó al IFE como una de estas herramientas, aunque consideró que "hay muchas que permiten llegar al que la pasa mal". A esos sectores que "no pueden pagar la tarifa queremos llegar con un subsidio eficiente, pero no queremos subsidiar a los sectores que sí pueden afrontar las tarifas", dijo el funcionario de energía.

Respecto del "subsidio eficiente" explicó: "Ahora estamos buscando una manera más eficiente y es es individualizando al que realmente está muy mal. Ahí es dónde vamos a lograr una eficiencia en el subsidio".

Quiénes son los 9 tipos de usuarios a los que les congelaron las tarifas hasta fin de año

"Cuando digo que tomamos decisiones de manera integral nos referimos a esto. Nosotros no podemos escuchar sólo a un sector que nos dice las tarifas están atrasadas", admitió Martínez. y Agregó: "por supuesto que lo escuchamos, pero también tenemos que analizar como impacta cada una de nuestras decisiones una vez que avanzamos en un esquema de tarifas".

De la mano de hacer más eficientes los subsidios, también llegará una posible estratificación entre consumidores: "Al que pueda pagar más le vamos a cobrar el costo de la tarifa", admitió Martínez. "Necesitamos que los argentinos y argentinas no dejen de consumir energía para consumir otros bienes y servicios pero también que lo que uno destine a energía del salario sea siempre lo mismo a largo plazo"; dijo.

"El Enargas y el Enre tienen todo su derecho para revisar las RTI. Luego hay una decisión de proyecto de país, que haremos a partir del 31 de diciembre".

LR