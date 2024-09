El blanqueo de capitales entra en el tramo final de la primera etapa que culmina a fin de mes, y eso se refleja con la evolución de los depósitos privados en dólares que aumentaron el ritmo diario. De acuerdo con datos del Banco Central, al 9 de septiembre el stock en moneda extranjera subió US$ 1.641 millones desde el 14 de agosto, fecha de reglamentación del Régimen de Regularización de Activos.

El último dato oficial que se conoce es el del lunes, donde los depósitos en dólares subieron US$ 193 millones hasta US$ 20.255 millones. Es decir, casi US$ 200 millones frente al promedio diario de US$ 145 millones de los días previos. En julio creció a razón de US$ 25 millones diarios, cuando recién se conocía la reglamentación.

Desde un broker comentaron a PERFIL que “los depósitos en dólares crecen a más de 100 millones de dólares por día, yo creo que la mayoría es blanqueo, viene bien.”

"La evolución de los depósitos en dólares muestran un ritmo similar al primer mes del blanqueo de Macri", comentó a este medio Mariano Ricciardo, CEO de BDI Consultora de Inversiones. En paralelo, también se abrieron una gran cantidad de Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA).

El Banco Nación (BNA) informó que ya lleva abiertas unas 3.000 cuentas CERAs al 5 de septiembre e informaron a este medio que “se están abriendo entre 300 y 400 cuentas CERAs por día”.

Por su parte, un importante banco respondió que habilitaron 16.000 cuentas ante la consulta de PERFIL, aunque aclararon que “el monto depositado aún no es representativo”.

Otro de los bancos consultados por este medio respondió que se abrieron 950 cuentas entre sus clientes. “Buena demanda pero no en depósito, puede ocurrir no se abran más cuentas, pero hay buena expectativa en ingreso de depósito. El que abrió una cuenta va a depositar”, comentaron desde la misma entidad bancaria.

Desde el sistema financiero confían en que con el correr de los días y aproximándose al final de la primera etapa que culmina a fin de este mes, los depósitos en dólares sigan creciendo.

Por su parte, Ricciardo sostuvo que se abrieron “unas 40 mil cuentas en todos los broker. Mucha gente se adelantó, de menos de 100.000 dólares para blanquear, para poder operar obligaciones negociables y bopreales ante la expectativa que subieran, algo que finalmente ocurrió”.

En septiembre termina la primera etapa del blanqueo

Si bien la primera etapa del blanqueo finaliza el 30 de septiembre, con la alícuota de 5%, debido a algunos inconvenientes de implementación y demoras en resoluciones por parte de AFIP, los especialistas coinciden en que es probable que se prorrogue la fecha de septiembre.

“Creo que lo van a tener que posponerlo el 30 de septiembre, yo creo que quedó muy cerca”, cerró el titular de una Agente de Liquidacion y Compensacion ( ALYC).

gm / Gi