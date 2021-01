Detalles de la reestructuración de la deuda de Córdoba con sus bonistas externos

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció que la provincia llegó a un acuerdo con tenedores de bonos extranjeros para implementar cambios en los vencimientos y baja de la tasa de intereses en el proceso de reestructuración de cerca de US$ 1.700 millones.



El mandatario destacó que “cambiar los vencimientos de la deuda significa que en los próximos cuatro años la Provincia deja de erogar US$ 700 millones por capital e intereses que tenía, por las condiciones originales de los contratos”.



“La Provincia ha bajado la tasa de interés respecto a los contratos originales, lo cual le significa un ahorro, desde este año 2021 hasta 2029, de US$ 200 millones", detalló el mandatario.



Esta reducción se logró al bajar de un promedio de 7,23% de la tasa de interés de los contratos originales, al 6,08% en promedio de la nueva reestructuración de la deuda, explicó Schiaretti.

Gracias al acuerdo alcanzado Córdoba dejará de erogar 700 millones de dólares por capital e intereses que tenía según las condiciones originales de los contratos.



La semana pasada, la provincia modificó los términos de su solicitud de consentimiento para la reestructuración de su deuda en dólares y habilitó un aumento en la tasa de interés ofrecida, así como una oferta de pago en efectivo del 30% de los intereses devengados para los que acepten la oferta.



En ese sentido, las modificaciones incluyeron también un nuevo cronograma de pago de los títulos a reestructurar -cerca de US$ 1.700 millones en tres bonos con vencimiento en 2021, 2024 y 2027- con el objetivo de alcanzar la aceptación necesaria en las cláusulas de acción colectiva (CACs) y, así, cambiar esa deuda por nuevos títulos bajo las condiciones acordadas.



En su cuenta de Twitter, luego del anuncio que realizó ayer el gobernador, expresó: “Quiero comunicar a las familias cordobesas que Córdoba acaba de reestructurar su deuda externa de títulos con jurisdicción extranjera de manera exitosa y sin entrar en default. Somos la primera provincia argentina que consigue reestructurar su deuda sin entrar en cesación de pago”.



Estamos satisfechos con este arreglo muy conveniente para la Provincia, y queremos agradecer a los cordobeses por la confianza que siempre han depositado y que vamos a retribuir actuando con seriedad y austeramente en el manejo de las finanzas públicas. #ReestructuraciónDeuda pic.twitter.com/SgA9jDM36J — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) January 11, 2021

Luego, en esa red social explicó los detalles del acuerdo y acotó que “Córdoba tiene como característica actuar siempre tomando deuda solo para hacer obra pública. Esta deuda fue para hacer el mayor plan de obras públicas de la historia de la Provincia que todos los cordobeses conocen a lo ancho y largo de toda la geografía provincial”.



“Estamos satisfechos con este arreglo muy conveniente para la Provincia, y queremos agradecer a los cordobeses por la confianza que siempre han depositado”, cerró el gobernador.