Dólar hoy: a cuánto cerró el blue este miércoles 15 de diciembre

El dólar blue escaló este miércoles hasta los $198,50, dos pesos más con relación a la jornada anterior. De este modo, y después de una semana en baja, el billete norteamericano negociado de manera informal acumuló un incremento de tres pesos y la brecha con el oficial se acercó al 95%.

De esta manera, el blue amplió su diferencia con el dólar MEP, que cerró en caída por tercera jornada a menos de $192. Durante la semana pasada, el blue registró un descenso de $4, presionado a la baja por la mayor demanda de pesos que suele ocurrir cada fin de año.

Chau peso, hola dólar.

Tras alcanzar un mínimo de $139 a principios de abril, el paralelo inició un camino ascendente hasta superar los $200, en medio de un temblor cambiario.

Por su parte, el dólar ahorro o solidario subió tres centavos a $177,39, según el promedio de las entidades bancarias que publica el Banco Central. Esta cotización contiene un 30% del impuesto PAIS y a ese importe se le suma un recargo de 35% de anticipo al pago de impuesto a las Ganancias.

Dólares alternativos

El dólar mayorista cerró a $101,82, cuatro centavos más que el día anterior, en una jornada en la que el BCRA terminó comprando algo más de US$ 10 millones, según indicaron fuentes el mercado cambiario.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 395,9 millones, en futuros MAE US$ 31 millones y en el Rofex US$ 239 millones. Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el día anterior US$ 92,4 millones en el mercado de cambios.

En cuanto a los dólares financieros, por el lado del MEP se observó un retroceso de más del 1% para ubicarse por debajo de los $193. Mientras, el contado con liquidación (CCL) que opera de forma libre cayó hasta 2,9% y se ubicó entre $ 201 y $ 205 en el promedio de una canasta de títulos.

LM / ds