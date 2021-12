Argentinos retiran ahorros en dólares por temor a restricciones

Los argentinos están sacando dólares de las cuentas bancarias al ritmo más rápido en 14 meses en medio de especulaciones de que el Gobierno dificultará el acceso de los ahorristas a sus depósitos.

Particulares y empresas retiraron casi US$ 400 millones del sistema financiero en los dos primeros días de la semana, equivalente al 2,5% de los depósitos, según los últimos datos publicados en el sitio web del Banco Central. Los retiros se dieron tras las nuevas restricciones cambiarias de la semana pasada, que afectaron a consumidores y bancos, lo que alimentó rumores de que nuevos límites a los retiros de dólares podrían estar a la vuelta de la esquina.

El Banco Central desmintió "fake news" sobre los depósitos en dólares.

“Nuestros clientes nos llamaron preocupados en los últimos días, porque malinterpretaron el alcance de las últimas medidas del Banco Central”, dijo Ariel Rivero, operador de Banco CMF en Buenos Aires. “La caída en depósitos empezó con los rumores que se dispersaron por las redes sociales. Nosotros explicamos a nuestros clientes que las últimas resoluciones no afectaron a sus ahorros”.

Recuerdos de "corralito"

Para muchos argentinos, los rumores tocan una fibra sensible casi 20 años después de que el Gobierno impusiera restricciones a los retiros de ahorros justo antes de que el país incumpliera el pago de US$ 95.000 millones. El Banco Central publicó el lunes un aviso diciendo que sus medidas de la semana anterior no afectaban los depósitos en dólares y que todos los ahorros en moneda extranjera están respaldados por activos.

Las más recientes medidas llegan en un momento en el que se espera que las autoridades intensifiquen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por más de US$ 40.000 millones en pagos adeudados. Las reservas brutas del banco central han caído US$ 4.500 millones desde un máximo de agosto, cuando el Gobierno recibió fondos adicionales del FMI en forma de derechos especiales de giro.

“La debilidad de las reservas netas y el bajo nivel de credibilidad de los policy makers son elementos combustibles para que cualquier rumor infundado produzca un incendio”, dijo Nery Persichini, director de estrategia de GMA Capital.

LM cp