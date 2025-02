En dólares, Argentina tiene los precios del café y el litro de leche más caros de la región

Por la apreciación del peso, los precios en la Argentina se han despegado hacia arriba en dólares con respecto a los países vecinos. Por ejemplo, un café en un bar cuesta US$ 3,5 mientras que en Bogotá (Colombia) y en San Pablo (Brasil) se paga US$ 1,5.

Un litro de leche entera en cartón de primera marca cuesta US$ 2,2 en Argentina y supera ampliamente a los precios en Chile (US$ 1,2), Colombia (US$ 1), Brasil (US$ 1) y México (US$ 1), de acuerdo con una comparación de precios de referencia publicada por el medio español EL PAÍS.

Otro ejemplo es la hora de estacionamiento, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se paga US$ 4,5, mientras un colombiano o mexicano eroga US$ 2.

“El patrón se repite en una lata de Coca-Cola en el supermercado. La brecha es especialmente amplia en un menú de mediodía en un restaurante céntrico: US$ 18 en Buenos Aires, contra un promedio de US$ 7 en el resto de las grandes ciudades latinoamericanas”, señala la publicación.

“En la comparación de algunos precios de referencia, Argentina es el país más caro de la región”, apunta el artículo.

La diferencia de precios hacia arriba con otros países contrasta con el salario mínimo, ya que el de Argentina registra uno de los más bajos, con US$ 292 mensuales, ya que en Chile, es de US$ 516, en México de US$ 400, en Colombia de US$ 350 y en Brasil de US$ 258, señala EL PAÍS.

Índice Big Mac

Pocos días atrás, el inglés The Economist dio a conocer su última medición del Índice Big Mac, que permite comparar la valuación las monedas con respecto al dólar estadounidense, a partir del precio de la tradicional hamburguesa.

Este indicador se publica cada seis meses. En enero, el valor de la hamburguesa en Argentina pasó de US$ 6,54 a US$ 6,95, ubicándose en segundo lugar a nivel mundial detrás del precio en Suiza (US$ 8), donde el salario más bajo es de unos 4.000 euros por mes.

Teniendo en cuenta que en Estados Unidos el Big Mac se paga US$ 5,79, el peso argentino estaría sobrevaluado en 20%.

LM / Gi