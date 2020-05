Economía oficializó la extensión del canje de deuda hasta el 2 de junio

Con una carta enviada a la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, el regulador del mercado bursátil con sede en Manhattan, la Argentina confirmó la extensión del plazo para aceptar la oferta hasta el 2 de junio, a las 5 pm hora de Nueva York. La fecha puede volver a prorrogarse. Si el nuevo plazo se cumple, deberían anunciar resultados el 3 de junio.

El canje vencía este viernes 22, pero esta semana el ministro Martín Guzmán había anticipado que la fecha era anecdótica y que el plazo se podía prorrogar.Este viernes también vencen US$ 503 millones que el Gobierno no pagará. Eso hará que el país entre en default selectivo por los bonos globales con vencimiento en 2021, 2026 y 2046. Y aunque las calificadoras de riesgo marquen la cesación de pagos, Ejecutivo y acreedores coinciden en que no afectará la negociación.

"A nadie le sirve un default duro. Si hay algún tipo de default, se podrá recuperar", dijo el titular de Greylock Capital, Hans Humes, uno de los bonistas que participa activamente de las conversaciones con el Gobierno. También el FMI destacó que el clima de negociación que hay entre las partes.

El FMI se mostró optimista por un acuerdo por la deuda

"La República extendió por un período adicional el vencimiento de la invitación (la “Invitación”) que hizo a los tenedores de ciertos bonos elegibles (los " Bonos Elegibles ") para presentar órdenes para canjear sus Bonos Elegibles por nuevos bonos conforme a los términos y sujeto a las condiciones descriptas en el Suplemento del Prospecto desde las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 22 de mayo de 2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 2 de junio de 2020 (el “ Vencimiento ”), salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada", señala el comunicado que oficializa la fecha.

"En consecuencia, asumiendo que la República, entre otras cosas, no extiende por un período adicional o finaliza la Invitación anticipadamente, el Período de Invitación (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) se extiende hasta el nuevo vencimiento, la Fecha de Anuncio de Resultados (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) será el 3 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante, y la Fecha de Ejecución, la Fecha de Entrada en Vigencia y la Fecha de Liquidación, tal como se define en el Suplemento del Prospecto, será el 8 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante", continúa.

"La República continúa recibiendo opiniones y sugerencias de inversores acerca de diferentes caminos para mejorar el valor de recupero", explicó el ministerio de Economía en la extensión del plazo. El gobierno analiza "estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores, preservando al mismo tiempo sus objetivos de sostenibilidad de la deuda".

Hans Humes, el armador de los acreedores: "A nadie le sirve un default duro"

En línea con las declaraciones de los últimos días de Guzmán, el comunicado señala que "la Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, aliviando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía devenidas de la actual carga de deuda, permitiendo reencauzar la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo".

Este jueves por la tarde, durante una recorrida por Santiago del Estero y Tucumán, el presidente Alberto Fernández buscó desdramatizar el default. "Estamos en default desde hace meses", sostuvo y aseguró que se sigue negociando. “No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir", agregó.

CP