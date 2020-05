Guzmán dijo que "hay valor" en las contraofertas de los bonistas y extenderán el plazo

"Vemos que hay valor en las ofertas", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante la consulta de PERFIL sobre las contrapropuestas que los tres grupos de acreedores presentaron el viernes. "Hay una gran chance de que se extienda el plazo. Podemos extender el plazo para llegar a un acuerdo con nuestros acreedores", completó sobre la fecha de cierre de la oferta de canje, que vence este viernes 22.

Guzmán participó de una conferencia con más de 900 participantes organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, US Chamber, y su filial local, AmCham. Allí agregó que el 22 de mayo es “anecdótico”, "estamos en proceso de llegar a un acuerdo. Lo que queremos seguir negociando". Ese mismo día, vence el período de gracia para cancelar US$ 503 millones por los bonos globales. Si no se pagan, el país entraría en default. Sin embargo, se maneja un escenario de "default técnico", sólo acotado a esos títulos. Y se espera poder llegar a un acuerdo antes de que la situación escale.

"A los acreedores les tomó un tiempo volver con una propuesta. El diálogo es constructivo. Tenemos que seguir con este proceso de colaboración, todavía hay un camino", remarcó sobre la negociación y, ante las preguntas del sector privado, aseguró que se mira el déficit fiscal de cerca y que la Argentina tiene una hoja de ruta que contempla reordenar la macroeconomía, mejorar la competitividad y generar inversión y empleo, aunque la irrupción del coronavirus obligó a poner en marcha el aislamiento social.

Bonistas ahora aceptan un cupón de PBI pero piden auditoría anual del FMI

Desde Washington DC, Neil Herrington, vicepresidente senior para las Americas de la Cámara de Comercio de EE.UU., indicó que “el sector privado cree que hay potencial para la Argentina si puede arreglar la macroeconomía” y remarcó: “todo el mundo quiere evitar el default. Sería malo para los inversores”.

“Esperamos una solución balanceada que permita alcanzar el desarrollo de la Argentina. La comunidad de negocios sigue la negociación de cerca”, agregó el CEO de AmCham, Alejandro Díaz.

Inflación. Las preguntas sobre el déficit fiscal no se hicieron esperar. "Queremos que el déficit esté bajo control y con cualquier medida que tomamos, lo tenemos en cuenta", sostuvo Guzmán y reiteró que habrá esterilización para evitar el impacto en inflación. Tras el dato del índice de precios de abril, que marcó 1,5%, señaló que "fue la más baja en mucho tiempo". Para los privados, sin embargo, las expectativas de inflación vuelven a crecer.

Entre los factores vinculados a la producción, Guzmán reconoció que las exportaciones están estancadas hace ocho años. "Eso se convirtió en un problema estructural", también reiteró que se prevé enviar al Congreso un proyecto para el sector de producción de energía, uno de los ejes de interés de las empresas estadounidenses.

El Gobierno estableció el "barril criollo" de petróleo a US$ 45

Consultado sobre si la Argentina seguirá operando bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio, en medio de la reanudación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el ministro aseguró: "Queremos mantener una integración inteligente. Todas las políticas se preguntan cuáles son los trade offs. Argentina quiere ser parte de la economía global en términos saludables". En la presentación también estuvo el embajador argentino en Washington DC, Jorge Argüello, a quien Herrington, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, presentó como un funcionario "que se convirtió en un interlocutor muy valioso en poco tiempo".

Hubo más preguntas sectoriales, de telecomunicaciones, energía y aerolíneas en función del Covid-19 y la recuperación económica. "Nos aseguramos de proteger todos los sectores. Queremos preservar el capital organizacional", repitió el ministro en línea con sus últimas presentaciones y reiteró también que "los controles de capitales son uno de los problemas que se enfrentan hoy". Pese al estancamiento de exportaciones, Guzmán aseguró que hay una hoja de ruta para recomponer reservas y normalizar las restricciones.