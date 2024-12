El 2025 avanza: fin del cepo y las predicciones del gurú de la city, Salvador di Stéfano

"El acuerdo con el FMI está más cerca de lo que pensamos, y la salida del cepo podría ocurrir en el otoño del año 2025, antes de las elecciones legislativas", anticipa Salvador Di Stéfano al referirse a un par de temas claves que le darán forma al plan económico del gobierno de Javier Milei en el año próximo. Según sus proyecciones, Argentina tiene despejado el escenario para honrar la deuda para casi todo el mandato de Javier Milei.

"La salida del cepo reposicionará a la suba a los bonos soberanos, Argentina volvería a tener acceso a los mercados internacionales, y repagar el capital de la deuda a vencer. Mientras tanto, el pago de intereses se realizará mediante la tesorería con ingresos genuinos"; señaló en su último informe.

El FMI comentó cómo avanzan las negociaciones con Argentina por un nuevo acuerdo

De esta manera, para el "gurú de la city", el gobierno llegaría a las elecciones de mitad de mandato con un banco Central saneado y capitalizado, además de contar con superávit fiscal y de haber honrado todos los pagos de la deuda y eliminando el cepo. "Esto le dará un gran impulso a la actividad económica, con lo cual las chances de ganar las elecciones y contar con un Congreso más amigable para realizar reformas estructurales podrían ser realidad", dijo optimista.

Acuerdo con el FMI y fin del cepo según Salvador Di Stéfano

"El gobierno entabló conversaciones con el FMI. Se estaría evaluando un acuerdo con un desembolso de U$S 26.000 millones de dólares para capitalizar el Banco Central", explicó en su análisis diario y aseguró que, por otro lado, el gobierno no habría realizado las operaciones de crédito con garantía de oro, ya que no necesita esos fondos para pagar la amortización e intereses de los bonos de la deuda que vencen el 9 de enero de 2025.

"Esta operación podría realizarse para capitalizar el Banco Central. Con estas perspectivas, el mayor ingreso de dólares a las arcas del ente rector monetario podría resolver el problema de stocks y abrir las puertas a la liberación del mercado cambiario, con lo cual decretaríamos el fin del cepo", señaló.

Sobre este tema particular señaló que "podríamos pensar para el segundo trimestre del año 2025" la salida del cepo cambiario. "Previamente tendremos la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos del 18 de diciembre, la asunción como presidente de Estados Unidos de Donald Trump el 20 de enero de 2025, la reunión de la Reserva Federal el 29 de enero de 2025 y la segunda reunión de la Reserva Federal el 19 de marzo del año 2025", enumeró.

En relación a la tasa de corto plazo en Estados Unidos graficó: "Hoy se ubica hoy entre el 4,5% y 4,75% anual. Para marzo del año 2025, podríamos llegar con una tasa en torno del 3,75% y 4,0% anual", vaticinó.

Música para los oídos del gobierno de Javier Milei: el repunte económico en 2025

En medio de su análisis, Di Stéfano parece concordar con el presidente Javier Milei que anticipa un año entrante de "buenas noticias", Tal como prevé el rosarino "la economía en el año 2025 podría rebotar fuertemente, recuperando lo perdido en el año 2024 y sentando las bases para un crecimiento más genuino en los años 2026/27".

Respecto a los vínculos con otros países y el comercio internacional, el analista se refirió a las próximas metas del gobierno. "Argentina, en el año 2025, trabajará para llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto le dará posibilidad a incrementar más exportaciones y lograr el ingreso de bienes de capital que potencien a la minería, el petróleo y el gas. No descartemos al sector de ganadería y limones como grandes beneficiarios de este acuerdo".

El levantamiento del cepo podría generar un "fogonazo inflacionario" según un estudio privado

En la mirada de Di Stéfano "Tendremos una sana competencia de monedas en el mercado interno", y allí vaticinó que el más complicado será el billete norteamericano. "El más perjudicado será el dólar, que es abundante en la mano de los argentinos que, en los años anteriores, buscaban protección en esta moneda. Los pesos serán una moneda escasa y, por ende, ganarán reputación".

"Chau cepo, chau dólar, welcome acciones, bonos y propiedades", dice Di Stéfano y augura "un peso que será la moneda fuerte", aunque también reconoce que, "para ganar dinero hay que tener activos que generen flujos".

"La opción pasa por cambiar el chip, salir de la oscuridad de la caja de seguridad llena de dólares, y abrir la mirada a nuevos instrumentos de inversión", asegura el analista y en ese sentido señala a las "acciones ligadas a energía que serán las estrellas del año 2025, al igual que los bonos de más largo plazo. El peso será la moneda para ahorrar, los créditos deberían ser en dólares, todo a revés de lo que hacíamos en los últimos 20 años", aseguró el analista de mercados en su informe semanal.

