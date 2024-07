El 9 de julio no hubo mercados, pero Wall Street les dio buenas noticias a los ADR's y bonos argentinos

El martes 9 de Julio fue feriado en la Argentina, por conmemorarse el Día de la Independencia Nacional, con lo cual no hubo oeraciones en el mercado, sin embargo las empresas argentinas que cotizan en Wall Street anotaron subas de hasta 3% en Nueva York. Por su parte, también los bonos subieron, aunque algo más limitados, en el orden del 1,5%.

Respecto de los papeles de empresas locales que operan en la plaza neoyorkina, las mejores subas fueron para:

Telecom 3,3%,

BBVA 3,1% y

Mercado Libre 2,2%.

Por su parte, operaron en baja los ADR de Ternium, 2,3%, y Globant, 1,2%, entre otros

Respecto a los bonos en dólares subieron hasta 1,5%, liderados por los globales. Cabe considerar que, los bonos muestran mejoras desde la semana pasada, en parte porque se calmó un poco el mundo, y los mercados emergentes están levantando. Para el caso de la Argentina, traccionó positivamente también el pago de cupones y amortización, dado que el gobierno pagó US$ 1.600 millones a bonistas privados con reservas.

Por caso, los bonos Globales subieron entre 0,8% y 1,9%, destacándose el GD35 y el GD41 con subas de 1,6% y 1,9%, respectivamente.

El riesgo país cedió a 1.491 puntos básicos. Por cuarta rueda consecutiva, el indicador de JP Morgan que mide el sobre costo de la deuda se ubicó por debajo de los 1.500 puntos.

En un posteo en la red social X, el presidente Milei volvió a referirse al tema del cepo cambiario y puso tres condiciones para levantarlo:

1) terminar con los pasivos remunerados del Central,

2) terminar con los PUTs y

3) que la inflación converja con la devaluación en torno al 0% mensual.

Los dólares y una mejor perspectiva sobre las restricciones cambiarias

Según está mostrando el mercado, los Inversores creen que en el segundo semestre se pueden ir achicando algunas restricciones cambiarias. En ese escenario, los dólares financieros y libre continúan alrededor de los $ 1.400.

Vale recordar que al comienzo de esta semana (lunes 8 de julio), el dólar paralelo subió a $1.440, al tiempo que los tipos de cambio financieros se mantuvieron estables, en $1.380. La brecha cambiaria continúa por encima del 50%.

Este miércoles el Tesoro irá a buscar al menos $1 billón para renovar los vencimientos de la semana.

Arranca entonces la nueva estrategia anunciada por Economía de dejar de traspasar los fondos de los Pases a las Lecap, con lo cual por primera vez el gobierno no marcó una tasa mínima y no explicitó un tope a buscar.

Economía anunció la emisión de la "Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares estadounidenses con vencimiento 3 de abril de 2029" por un monto de u$s63.998.727, que serán entregados al BCRA.

Con esta emisión se busca cancelar el 60% de los servicios de interés de las Letras del Tesoro Nacional Intransferibles en dólares estadounidenses con vencimientos el 8 de julio de 2024 y sustituir dichos pagos por nuevos títulos público.

Respecto a estas letras, algunos analistas señalan que, como el rendimiento se capitaliza a final del plazo del bono, contablemente no impacta en las cuentas del Sector Público, con lo cual aumenta la deuda, pero no los intereses, hecho por el cual no afecta al superávit fiscal.

El analista económico Salvador Vitelli compartió en las últimas jornadas un cuadro comparativo sobre los pases pasivos, y destacó: “Pases pasivos cayeron 11 billones de pesos el día de ayer, cuando se liquidaba la licitación del Tesoro. Bancos privados desarmaron posiciones por $ 7,6 billones y bancos públicos por $ 3,3 billones. Esto lleva a los pasivos remunerados del BCRA a mínimos que no se veían desde enero de 2014”.

