El BCRA compró US$ 368 millones pero las reservas cayeron por un pago al FMI

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la compra más grande de divisas desde abril de 2024 pero no le alcanzó para contrarrestar la salida de dólares por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las reservas internacionales brutas perforaron el umbral de los US$ 29.000 millones.

Con un volumen operado de más de US$ 575 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), la autoridad monetaria logró hacerse de US$ 326 millones, lo que refleja el monto más alto registrado en diez meses. El 4 de abril del año pasado, el saldo comprador había ascendido a US$ 468 millones.

El BCRA compra dólares pero no acumula reservas

La entidad conducida por Santiago Bausili acumula un saldo comprador de US$ 439 millones en febrero y extiende la racha positiva que enhebró en enero, con compras totales por más de US$ 1.600 millones. Fuentes del mercado aseguraron que se aceleró la liquidación del agro tras la baja temporal de las retenciones y regó de dólares la plaza.

A pesar de la buena performance del Central, las reservas internacionales no suben. De hecho, cayeron US$ 1.301 el mes pasado. "El rubro otras operaciones de sector público generó un saldo negativo de US$ 3.653 millones (casi todo pago de cupones de bonos) que fue parcialmente compensado por el buen resultado en el MLC de US$ 1.617 millones", explicó el economista Javier Giordano.

En tal sentido, las tenencias externas cayeron US$ 612 millones debido, en gran parte, a un vencimiento con el FMI por US$ 650 millones. Como la contabilidad de las reservas tiene un día de delay, las compras del jueves impactarán en las estadísticas del viernes.

Un informe de Cohen Aliados Financieros remarca que si bien el BCRA continúa acumulando divisas, "el panorama se vuelve más desafiante ante los riesgos asociados a la apreciación del tipo de cambio real y la sequía, combinado con un entorno global más incierto".

Los factores que limitan la acumulación de reservas

A juicio de los expertos, el esquema cambiario actual con el dólar blend en plena vigencia "restringe la oferta de divisas". Esta cotización fue inaugurada durante el gobierno de Alberto Fernández y consiste en brindarle al exportador la posibilidad de liquidar el 20% de sus ventas al exterior vía el contado con liquidación (CCL).

En simultáneo, las intervenciones del Banco Central en el CCL y el MEP para contener la brecha cambiaria insumen parte de la moneda extranjera obtenidas en el MLC. Según cálculos del mercado, el banco de bancos sacrificó más de US$ 600 millones en enero para evitar que se profundice la diferencia entre las cotizaciones financieras y el tipo de cambio oficial, hoy en 14%.

Un reporte de MegaQM remarcó que aunque "van 14 meses de fuerte intervención del BCRA en el mercado cambiario para comprar dólares, el impacto sobre reservas ha sido acotado". A modo ilustrativo, el documento precisa que Bausili y su equipo solo pudieron "capitalizar" el 31% de los flujos positivos que lograron.

"El sector público se llevó para pagos de deuda y para pagos a organismos el 50% del flujo positivo total. Casi el 20% restante se usó para intervenir en el mercado o se perdió producto de cambios en las valuaciones de los activos (tipo de cambio, oro, etc)", detallaron los especialistas.

Mientras tanto, la administración libertaria negocia un nuevo acuerdo con el FMI que incluya el desembolso de fondos frescos para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central, limpiar sus pasivos y, tiempo después, balizar el sendero hacia la salida del cepo cambiario.

MFN