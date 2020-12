El BID financia con US$ 1.000 millones al operativo de vacunación en la región

Para ayudar a los países de la región a hacer frente a la vacunación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que desembolsará US$1.000 millones adicionales en América Latina y el Caribe a adquirir y distribuir las dosis contra el COVID-19.

En total, el aporte del Banco en la región contra el coronavirus llega hasta ahora a los US$ 7.900 millones. De esa cifra, Argentina recibe el 12%. Se trata de US$ 790 millones que se reparten entre US$ 490 millones para la asistencia inmediata del sistema de salud y otros US$ 500 millones para sostener y potenciar al sector productivo.

“Estamos ampliando nuestro apoyo para ayudar a los países de América Latina y el Caribe a garantizar el acceso oportuno a vacunas seguras y eficaces contra el COVID-19”, dijo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, que llegó impulsado por Donald Trump al organismo. “Los próximos meses serán críticos para alterar el curso de la pandemia y apoyar la recuperación en nuestra región, por eso estamos siendo audaces y proactivos”.

Operativo. El apoyo para la vacunación tiene tres pilares: la compra de dosis de vacunas; el fortalecimiento institucional para ayudar a los países a desarrollar mecanismos efectivos para el despliegue de vacunas; y las inversiones para fortalecer la capacidad de inmunización y financiar los costos operativos. Para ello, el BID trabajará en estrecha colaboración con otras instituciones, como la Organización Panamericana de la Salud.

Los fondos complementarán los US$1.200 millones en recursos que el BID ha comprometido en 2020 como desembolsos especiales. A eso se suman otros recursos ya programados para 2021, para “apoyar a los planes a salvar vidas a través de medidas de salud pública, como pruebas y rastreos más efectivos, y una mejor gestión clínica de pacientes con COVID-19”, detalló la entidad con sede en Washington DC.

En línea con el anuncio, el organismo de crédito multilateral reforzó el pedido a los gobiernos “para redoblar los esfuerzos en la preparación de sus planes nacionales de despliegue y vacunación. El BID está listo para apoyar el aseguramiento de una implementación exitosa en la región”, remarcaron.

Durante la presentación de un informe sobre el impacto del coronavirus en las familias con hijos, Unicef señaló el martes que un 20% de los niños y niñas de la Argentina no había cumplido con las vacunas del calendario obligatorio este año y consideró que eso requerirá reforzar los operativos de cara a la vacunación del Covid el año próximo.

