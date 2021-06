El COVID-19 golpeó a los supermercados chinos: 200 locales cerrados y 20% menos de ventas

Las ventas de los supermercados chinos, medidas en unidades, se encuentran 20% por debajo de los niveles pre pandemia, y cerca de 200 de esos locales cerraron en toda la Argentina durante los últimos doce meses, señaló este jueves la presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático, Yolanda Durán en declaraciones radiales.

Durán fue entrevistada en el programa Ruleta Rusa y entre otras cosas se refirió a la importante retracción que ven en las ventas de los supermercados asiáticos. "Las ventas en unidades nos cayeron un 20%, si las comparamos con los niveles de fines de 2019. Eso motivó que unos 200 supermercados cerraran, sobre todo los ubicados en zonas céntricas de la Ciudad de Buenos Aires", puntualizó la dirigente.

Durán comentó también que muchos propietarios de esos supermercados evalúan trasladarse al interior y abandonar las áreas céntricas de las grandes ciudades.

Por otra parte, la directiva apoyó el lanzamiento del programa oficial "Súper Cerca", la canasta de 70 productos a precios congelados, que lo llevarán impreso en el envase y se comercializarán principalmente en locales de cercanía.

"La idea está buena. Venimos muy castigados con la venta, porque la gente no tiene plata. El consumo está caído", explicó y agregó: "Pero creo que se apresuraron en lanzar ese programa, porque los productos incluidos no van a estar disponibles hasta dentro de 15 ó 20 días", enfatizó Durán, en declaraciones al programa "Ruleta Rusa", que se emite por FM Rock and Pop.

Por otra parte se mostró a favor de los precios de referencia: "Con una inflación del 4% mensual todos los meses hay aumentos. Ahora, con esta iniciativa del Gobierno, en cierta forma va a haber más transparencia y tranquilidad cuando alguien vaya a comprar", argumentó. Y en la misma línea expresó que también hay que ver cuál es el margen de rentabilidad que les queda a los supermercados y cuánto tiempo estará disponible esta iniciativa.

Asimismo, expresó: "Con una inflación tremenda, que no la pueden frenar, todo va a seguir aumentando. Las boletas nos siguen viniendo como si estuviéramos trabajando a pleno", se quejó.

Justamente, en relación al nuevo programa lanzado esta semana por el gobierno para intentar controlar la inflación, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, admitió hoy que el arranque formal del programa "Súper Cerca", con 70 productos a precios fijos, "va a llevar un tiempito" para llegar a los comercios de cercanía, por cuestiones operativas.

La funcionaria abordó el tema en el programa "Caballero de día" que se emite por AM 990.

"El inicio del Programa va a llevar un tiempito, principalmente porque una de las complejidades es la impresión del precio en la etiqueta y la distribución de los nuevos productos. Pero en las próximas semanas ya estará disponible", sostuvo la funcionaria.

El "Súper Cerca", según Español, "tiene tres elementos centrales: es para los comercios de cercanía, tiene un precio fijo hasta fin de año de 70 productos y permite tener valores de referencia".

"El objetivo es cuidar los ingresos de los consumidores y dar respuesta a los comercios donde no está Precios Cuidados. Por eso, esta iniciativa viene a complementar Precios Cuidados. La idea es llegar a comercios donde éste Programa no llega", resaltó la funcionaria.

