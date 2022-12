Bitcoin: la cripto que dieron por muerta 467 veces pero que sigue dando pelea

El 2022, sin duda, fue un año para el olvido que el mercado de las criptomonedas difícilmente superara, asimismo para el bitcoin (BTC) que, se desplomó un 65%. No obstante, esto no es nuevo para la industria que ha experimentado cuatro ciclos principales alcistas y bajistas en sus 12 años de vida.

Según el sitio web que cuenta las veces que el bitcoin “ha muerto”, 99Bitcoins, la criptomoneda más famosa del mundo por capitalización de mercado ha sido enterrada por los medios y detractores unas 467 veces. La primera de ellas se reportó en diciembre de 2010, mientras que la última fue el 30 de noviembre de 2022.

Según la mencionada página web, el año con más “muertes” anunciadas para el bitcoin fue en 2017, cuando “expertos” y varios medios de comunicación “asesinaron” a la criptomoneda al menos 124 veces.

El Bitcoin tocó su nivel más bajo en tres meses

Hoy, tanto bitcoin como Ethereum están inmersas en un criptoinvierno que se extendió más de lo esperado. El precio del BTC se desplomó hasta caer por debajo de los US$17.000 por unidad, mientras que ETH presentó una liquidación similar.

¿Cómo se explica el 2022 que tuvo el criptomercado?

El bitcoin acumula una pérdida del 65% de su valor en el 2022, mientras que Ethereum una del 68%. La quiebra de empresas claves del sector, la más reciente la de FTX, y la lucha de la Reserva Federal por contener la inflación y su propia alza de tasas oscurecen el 2023 para los criptoactivos.

Asimismo, la capitalización del mercado cripto global en el 2022 se desplomó a menos de US$ 900 millones desde más de US$2 billones, según consigna The Block, el portal estadounidense especializado en activos digitales.

El retroceso del bitcoin en 365 días fue contundente. En diciembre de 2021 cotizaba en torno a los US$50.000, luego de haber alcanzado el récord histórico de US$69.000 en noviembre de ese mismo año, a pocos días de finalizar el 2022, su cotización se ubica por debajo de los US$17.000.

¿Cuándo empezó el declive?

El derrumbe del BTC comenzó en enero cuando las criptomonedas se vincularon estrechamente con los eventos macroeconómicos. La criptomoneda líder estuvo estrechamente ligada al movimiento del Nasdaq 100, alcanzando 0,92 a fines de enero, según los datos de The Block.

El Nasdaq 100 se desplomó un 9% en enero al mismo tiempo que bitcoin disminuyó casi un 20%: la criptomoneda de mayor capitalización generalmente tiene una versión beta de hasta tres veces los índices bursátiles de Estados Unidos, lo que significa que es hasta tres veces más volátil, de acuerdo al mencionado portal.

“Estos inviernos a menudo están marcados por personas que pierden interés en el mercado criptográfico a medida que se desvanecen los rendimientos. Básicamente, se convierte en un juego de espera para muchos inversores que no confían en el estado del mercado y mucho menos en el contexto macroeconómico”, señaló en declaraciones a PERFIL Mauro Liberman, socio de Crypstation y especialista en blockchain y metaverso.

“Hay que tener en cuenta que durante la pandemia llegaron grandes volúmenes de la mano de numerosos inversores, que se encontraron al poco tiempo que sus expectativas del corto plazo, debido a la alta especulación, no se cumplían junto a la clásica volatilidad del criptomercado. Esto es una regla simple, más auge del mercado, más gente en este, más ruido y dureza al caer”, sentenció Liberman.

Solana vuelve a retroceder y acumula una depreciación del 94% en 2022

“Si vemos la historia del bitcoin, nacido en octubre del 2008, paradójicamente un año afectado por una crisis económica mundial, el bitcoin también tuvo muchas crisis en su corta vida. Pero nunca como la de este año, porque las crisis siempre fueron externas al bitcoin, en cambio, esta vez es una crisis interna, donde los pastores que cuidaban el rebaño terminaron siendo los lobos”, señaló por su parte José Sarasola, CEO de Cryptogranjas a PERFIL.

“La quiebra de FTX, el segundo exchange crypto más grande del mundo, sigue siendo noticia en todo el mundo. Pero no es la primera vez que un exchange grande vuela por los aires”, comentó Sarasola.

“En 2014 el 70% de las criptomonedas se tradeaban por MT. Gox, un exchange japonés que tenía el monopolio de las transacciones de bitcoin y ostentaba un mayor market share que lo que hoy tiene Binance y FTX juntos. Y voló por el aire en el 2014, desplomando el precio del bitcoin en pocas horas”, agregó Sarasola.

“Es decir, no es la primera vez que un gigante del bitcoin quiebra. Ni tampoco va a ser la última. Pero este año la diferencia fue que el golpe lo generaron las mismas instituciones que se decían “pro-bitcoin”, como Celsius, luna, FTX, entre otras”, lamentó.

Ambos expertos consultados por este medio coincidieron en que estos factores mencionados anteriormente suscitaron una combinación explosiva que hace que este cryptoinvierno no sea igual que otros.

¿El bitcoin encontró el piso de su valor?

“Se está dando una suerte de revalorización del mercado, en esta dinámica es probable que se sigan probando nuevos pisos y continúe una larga lateralización. Esto también puede implicar que se sostengan solo proyectos sólidos en términos fundamentales, de gran capitalización y seguridad”, contestó Liberman.

¿Cuáles son las predicciones para el 2023?

“En este escenario podría decirse que el 2023 va a ser un año bisagra. Si otros gigantes del mundo crypto como Binance siguen el camino de FTX, entonces el bearmarket va a ser largo. Pero si, en cambio, logran estabilizarse, apenas la Fed deje de subir las tasas y quiera reactivar la economía, entonces el bitcoin y las principales criptomonedas del ecosistema van a empezar a levantar”, aseveró el CEO de Cryptogranjas.

Fundador de FTX fue acusado de fraude por fiscales de Nueva York

Y agregó: “Cuando superen la barrera de los US$ 30 mil hay muchísimas posibilidades que el Bullmarket arranque otra vez. Por eso hay muchos inversores que consideran que el bitcoin está barato y es una oportunidad para invertir. Eso explica que el precio no baje de los US$ 16.500”, añadió.

“El mercado de criptomonedas está fuertemente correlacionado con los índices bursátiles, en la medida que el contexto macroeconómico mejore, y se puedan establecer condiciones para tener regulaciones más claras con los principales jugadores de la industria, vamos a encontrar la luz al final del túnel”, concluyó Liberman por su parte.

LR