Ethereum completó con éxito su actualización de la red conocida como “The Merge” (La Fusión) que cambiará el mecanismo de consenso Proof-ok Work (PoW) a Proof-of-Stake (Pos). Una actualización que busca reducir su consumo de energía para crear nuevos tokens y realizar transacciones.

Si bien el token de Ethereum no es el mayor activo por capitalización bursátil, la criptomoneda y su blockchain tienen una enorme influencia en el ecosistema porque es una de las plataformas más utilizadas para los proyectos criptográficos.

Este evento está acompañado de otros procedimientos que en su conjunto ayudarán a hacer de Ethereum una red con mayor eficiencia energética, menor riesgo por centralización, menos chances de hackeos, más seguridad y mayor escalabilidad.

Pero ¿qué pasa con los que tienen Ethers? ¿Hay de qué preocuparse?

Nada de eso. Según un documento al respecto hecho por Ripio, la principal plataforma de activos digitales de Argentina, ninguna de las operaciones pasadas se van a borrar, ni va a desaparecer el saldo en ETH que ven los holders, todo seguirá igual, pero ahora con un sistema de procesamiento que promete ser más rápido y escalable.

Asimismo, la compañía agrega que esta actualización prepara el terreno para que en 2023 haya más mejoras y se reduzca el costo de crear y transaccionar en Ethreum. En cuanto a las interacciones en dapps y en el ecosistema web3, tampoco habrá cambios para usar, por ejemplo, Ripio Portal u cualquier otra wallet.

Ojo con las estafas

Aquí lo más importante para los usuarios y holders es saber que no hace falta hacer swap de ETH a ningún otro token, ni venderlo, ni retirarlo de la wallet. Por fuera de la app y la plataforma de Ripio, es crucial revisar y desestimar ofertas para comprar ‘el nuevo token de Ethereum’; ‘ETH 2.0’ “u ofertas de este estilo”, advierte la compañía.

¿Qué pasó con las otras criptomonedas durante la actualización?

Este jueves, Bitcoin (BTC) se mantuvo casi sin cambios, con la atención en el mundo de las criptodivisas directamente en Ethereum tras la esperada actualización de la red de blockchain: The Merge.

El precio del Bitcoin cayó un 1% en las últimas 24 horas hasta los US$ 20.100, manteniéndose firme por encima del nivel clave de los 20.000 dólares y permaneciendo dentro del rango de US$ 20.000 a US$ 25.000 en el que se quedó estancado desde mediados de junio. La mayor criptomoneda por capitalización de mercado llegó a cotizar hasta los US$ 22.400 dólares antes de que la venta generalizada del mercado del pasado martes borrara días de ganancias.

El Ether, por su parte, se movió poco en las horas posteriores a la confirmación de la finalización de la fusión, con el precio de la segunda criptomoneda más grande subiendo menos del 1% a US$ 1.600. El interés por el token nativo de la red de blockchain Ethereum se disparó en el período previo a su tan esperada actualización, con el Ether subiendo alrededor de un 50% desde junio en un notable rendimiento superior al BTC.

Se ha estado especulando mucho sobre el futuro del Ether. La reacción de los operadores a la fusión en los próximos días y semanas será probablemente un factor importante en las criptomonedas, pero de forma más inmediata, los analistas están observando la debilidad del Bitcoin y la posibilidad de un nuevo tramo a la baja.

Algunos datos para entender más el cambio de ETH

En cuanto a los plazos, el Merge reducirá un poco los tiempos de operación, asegurando que se genere un bloque cada 12 segundos, en lugar de entre los 13 y 14 actuales.

Bitcoin 7 transacciones por segundo como máximo.

Las dos marcas de tarjetas de créditos y procesamiento de pagos más grandes del mundo tienen una capacidad de transacciones por segundo de 24.000 y 5.000.

“Con el cambio a PoS, y luego de que se complete el Surge, la capacidad de la red pasará de 15 transacciones por segundo (tps) a 100 mil transacciones por segundo”, aseguró Sebastián Serrano, Co-Fundador y CEO de Ripio.

The Merge no es lo último que se espera

Esta actualización se la puede entender como una bisagra para la implementación de próximas actualizaciones y mejoras a la escalabilidad. El Merge no viene solo, sino que está acompañado de otros procesos con nombres curiosos: The Surge (después de esto, la capacidad de la red pasará de 15 a 100 mil transacciones por segundo), The Verge, The Purge y The Splurge. Definitivamente, Ethereum evoluciona todo el tiempo y va a seguir sorprendiendo.

