Por qué septiembre es clave para el futuro de Bitcoin y Ethereum

En todos los campos de la economía y finanzas hay períodos de alzas y bajas. El mercado de las criptomonedas no es la excepción, por lo que todos los escenarios son posibles, pero no todos son probables. El inversor más experimentado basa sus pronósticos en lo probable, pero se prepara para lo improbable.

Este jueves las criptomonedas operan con mayoría de alzas, lideradas por Ethereum que subió al momento de hacer esta nota cerca del 6%. Por su parte, el Bitcoin que perforó ayer los US$ 19.000 dólares, logró salir de la zona de cuidados intensivos y cotizar este jueves 8 de septiembre en US$ 19.221, subiendo un 1,24% desde la jornada anterior.

¿Qué es el bearmarket?

El mundo de las criptomonedas, podría asegurarse, que se encuentra en alza desde su origen, ya que se ve un crecimiento sostenido del espacio cripto en todo su conjunto; con cada vez más proyectos, más usuarios y mayor capitalización de mercado, sostiene un análisis hecho por Ripio, la principal plataforma de activos digitales de Argentina y una de las firmas cripto de mayor crecimiento en la región.

Bitcoin a la baja: ¿Es momento para comprar BTC?

Pero, por supuesto, dentro de toda esta historia hay períodos bullmarket (mercado con las cotizaciones de sus principales activos en alza) y bearmarket (mercado a la baja).

La idea de “mercado oso”, tomada de la bolsa de valores, es un ciclo caracterizado por la baja o el estancamiento del valor de activos, en este caso, las criptomonedas. Una forma de reconocerlo son los gráficos con curvas descendentes, precios al menos un 20% inferiores a los máximos de la última subida y una incertidumbre generalizada respecto al próximo ciclo del mercado, como se refleja en el índice de Miedo y Avaricia del BTC este jueves.

Bitcoin Fear and Greed Index is 20. Extreme Fear

Current price: $19,294 pic.twitter.com/chlKT3eoWb — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) September 8, 2022

“Septiembre será un mes lleno de acción para Bitcoin y la industria de las criptomonedas en general, dada la gran cantidad de eventos que se están desarrollando”, agregó Mauro Liberman, socio de Crypstation y especialista en Blockchain y Metaverso en diálogo con PERFIL.

El sueño de poder identificar un mercado alcista o bajista resulta fantástico: ¿qué mejor que adivinar qué va a pasar con el precio de una acción, de un NFT o de un criptoactivo? El problema es que resulta imposible. Fuera del terreno de la ciencia ficción predecir con certeza cómo va a comportarse un mercado, sobre todo en uno tan fluctuante por la libre oferta y demanda; por lo que los usuarios se guían principalmente por lecturas más o menos técnicas basadas en tendencias.

¿Qué tengo que tener en cuenta para septiembre?

“En primer lugar, está la incertidumbre de la fusión de Ethereum y lo que esto podría significar para los mercados. Otra cadena de bloques muy importante como Cardano, también se encuentra transitando un proceso similar para su moneda (actualización vasil)”, explica Liberman a PERFIL.

El Bitcoin continúa en caída libre y el sector crypto ya piensa en recortes de personal

“Por si esto fuera poco, hace unos días se conoció que algunos usuarios del Exchange MT Gox, que sufrió hace ocho años un robo de 850.000 BTC recibirán una compensación, aproximadamente 141.000 btc. Desde ya, se especula que estos puedan vender para tomar ganancias”, agrega Liberman, lo cual no es bueno para la criptomoneda de más grande por capitalización de mercado.

“Por último, la agresiva política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos para frenar la escalada inflacionaria no ha hecho más que aumentar la presión sobre los precios de las criptomonedas y otros activos de riesgo”, añadió el socio de Crypstation.

El bull y bear market son “un estado de ánimo” del mercado y es cambiante, sostiene el análisis de Ripio.

El universo cripto se mueve en bloque siendo Bitcoin y Ethereum los activos que hoy marcan la pauta y, por último, pero no menos importante, es necesario entender que la tendencia alcista o bajista está determinada por el período o recorte que se tome en cuenta, así puede existir un estado “bearish” dentro de un ciclo “bullish” mucho más largo.

“En ese sentido y en resumidas cuentas, Bitcoin, quién marca el pulso del mercado cripto, hoy está coqueteando en un rango US$ 10.000 – US$ 20.000, y ya no en los niveles que supo tener de US$20.000 a US$30.000”, agrega Liberman.

¿Cómo afecta al mercado cripto un período de bearmarket?

Si bien es un momento complejo para el ecosistema de las criptomonedas por la incertidumbre que predomina entre los inversionistas, algunas personas, principalmente los usuarios novatos o ahorristas con menor experiencia, deciden salir del mercado. “Esto deriva en que las inversiones institucionales disminuyan porque las posiciones cambian en favor de otros activos o commodities más tradicionales”, sostiene Ripio.

No obstante, no todo es negativo. Gran parte de los inversores y usuarios más experimentados en el mercado cripto consideran al bearmarket como una oportunidad de toma de posición para hacerse de más criptomonedas, principalmente Bitcoin y Ethereum, porque confían en la tecnología detrás de las mismas, las posibilidades de su sistema económico y su inevitable adopción global.

“Salir de este largo invierno dependerá en mayor medida de que la situación macroeconómica se estabilice. Fundamentalmente, porque la correlación del mercado criptográfico con los índices bursátiles más importantes es muy fuerte”, sostiene Liberman.

¿Qué hacer durante el período de bearmarket?

Lo primero es mantener la calma para no tomar malas decisiones. Las caídas de precios pueden generar inseguridad, miedo y ansiedad. Es fundamental mantener la visión a largo plazo y aprovechar el enfriamiento del mercado para estudiar los proyectos y repensar la conformación del portafolio cripto.

Bitcoin: se espera una recuperación, pero luego habrá "nuevos derrapes"

“Para quienes hoy tienen criptoactivos, puede ser una buena opción hacer “staking” o “farming” generando intereses de forma pasiva mientras mantienen sus monedas dentro del mercado. Hoy en día muchas plataformas de intercambio ofrecen estos servicios. El futuro sigue siendo optimista, solo necesitamos un poco más de paciencia”, añade Liberman.

Los gráficos ofrecen una visión de lo que está pasando. Sin embargo, en estos momentos, es recomendable no mirarlos constantemente. La revisión en tiempo real del bearmarket puede aumentar los sentimientos negativos y nublar la perspectiva de la historia completa del mercado.

Otro factor importante es la minimización del riesgo a través de, por ejemplo, pasar todas o algunas de las posesiones a stablecoins o continuar ampliando el portafolio mediante la técnica de dollar-cost-averaging que, como bien explica Ripio, se basa en comprar periódicamente un monto fijo en dólares o pesos de un activo, en vez de una operación única con todo el dinero.

Lo cierto es que la verdad de la tribu no es la verdad del universo. Esto quiere decir que en cuestiones que impliquen dinero hay que ser pragmáticos y objetivos como también recordar que los mercados fluctúan por voto mayoritario.

SE / MCP