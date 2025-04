A partir de la entrada en vigencia de la Comunicación “A” 8226 del Banco Central, las personas pueden comprar sin cepo dólares home banking o por ventanilla, aunque en este último caso se mantiene un límite de US$ 100 para retirar en efectivo.

El precio del dólar en el Banco Nación abrió la jornada a $1.260, para luego bajar hasta los $1.160 y más tarde alcanzar los $1.210. Esto representa un aumento de más de casi 12% con respecto al cierre del viernes.

Por su parte, el dólar blue está cotizando a $1.285 para la venta, mostrando una baja de 7,85% respecto a la rueda anterior. En cuanto a los dólares financieros, el MEP se vende a $1.235,10 y el CCL a $1.231,80, con caídas de 6,68% y 7,78%.

El Fondo reclama que el Banco Central acumule US$ 4 mil M en reservas netas

Desde el CEPEC afirman que "hoy vemos mucha volatilidad en el dólar: se ubica en el medio de las bandas anunciadas, rondando los $1.200. Eso puede generar la sensación de que “perdiste” en pesos… pero no es así. Si antes tenías US$ 1.000 y eso valía $1.300.000, y hoy valen $1.200.000, pareciera que perdés $100.000. Pero tus dólares siguen ahí, siendo 1.000 . No se evaporaron. Lo que cambió fue el precio del dólar en pesos".

"¿La clave? Si creés que el dólar va a subir, esta baja puede ser una buena oportunidad para sumar activos dolarizados a mejor precio en pesos, manteniendo la solidez de tu cartera en moneda dura. En cambio si crees que va a bajar, es un buen momento para volver al carry trade", añade el reporte.

Quién puede comprar dólar oficial

Personas humanas residentes en la Argentina.

Quienes operen desde una cuenta bancaria en pesos (débito automático).

Quienes presenten ingresos y/o activos consistentes con el ahorro en moneda extranjera.

Los que adquieran hasta USD 100 en efectivo por mes, deberán completar una declaración jurada y declarar que no superan ese monto en el conjunto de entidades.

Aquellos que deseen constituir depósitos en dólares en cuentas bancarias locales o del exterior a su nombre.

Además, se elimina la necesidad de conformidad previa del BCRA para este tipo de operaciones.

Quién no puede comprar dólar oficial

Quienes no puedan demostrar ingresos o activos consistentes con la compra de dólares.

Personas que intenten comprar por cuenta o en nombre de terceros (según los términos y condiciones actuales de los bancos).

Quienes no completen la declaración jurada correspondiente para el uso de efectivo.

Aquellos que usen efectivo por encima de los USD 100 mensuales.

La decisión de ARCA sobre la compra de dólares

Este lunes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció hoy la eliminación del régimen de percepciones de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales sobre la compra de moneda extranjera, a través de la Resolución General 5672/25, publicada en el Boletín Oficial.

Según el comunicado de ARCA, esta modificación aplica para la “compra de divisas a cargo de personas humanas para atesoramiento o destino específico”.

De esta manera, “ya no se aplicará el cobro a cuenta del 30% de impuestos sobre la compra de divisas a cargo de personas humanas para atesoramiento, pudiendo acceder a través de las entidades habilitadas por el Banco Central a la compra de divisas sin ningún tipo de restricción ni retención por parte de ARCA”.

Sin embargo, ARCA aclaró que las compras en dólares en el exterior continúan alcanzadas por la percepción del impuesto a las ganancias o sobre los bienes personales, dependiendo del tipo de contribuyente y la operación. Esto incluye:

Compras con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago equivalentes en el exterior.

Adquisición de servicios prestados por no residentes.

Contratación de servicios turísticos o de transporte con destino fuera del país.

ARCA especificó que estas operaciones en el exterior “continuarán sujetas al régimen de percepción de la RG 5617”.

Finalmente, la Agencia informó que “las disposiciones entran en vigencia a partir de hoy y serán aplicables a las operaciones de cambio realizadas desde el día de la fecha”.

LM