El fenomenal rally de la bolsa argentina en 2024: por qué subió más de 100% en dólares

"La bolsa argentina es la que más creció en el mundo en 2024" escuchamos decir este mes en varias oportunidades de boca de muchos analistas financieros, y bien vale salir a despejar la incógnita charlando con los que nos acompañaron buena parte del año como fuentes de las notas.

Acá van algunas de sus reflexiones explicando qué pasó, si en realidad la base de comparación era tan mala que cualquier dato resulta sorprendente, o si están viendo algo de mayores dimensiones y mejores perspectivas para el futuro de la Argentina.

"A los activos argentinos les queda cuerda para rato", anticipan analistas

Después de todo, como dicen siempre los analistas financieros, el mercado se adelanta a lo que va a pasar y gran parte de ese avance es en base a una cuestión general: la confianza. Veamos qué está queriendo decir en este plano de las finanzas.

"En 2024 la bolsa Argentina subió en dólares mas de 100%", aseguró a PERFIL el Lic Gastón Lentini que asesora a sus seguidores a través de la cuenta de IG "Dr de Tus Finanzas".

Pero aprovecha para recordar que la suba no fue uniforme: "Hay acciones que multiplicaron su precio por 10 siguiendo el ciclo iniciado en 2023 y otras que quedaron mas rezagadas como TXAR o ALUAR que sólo subieron 5% en el año", explicó el estratega.

Además, el especialista en mercados aseguró que el principal índice de la bolsa de los Estados Unidos, el S&P500, termina un gran año, y apunta que registró "una suba fenomenal de 26% mientras el promedio histórico está cercano al 10%, pero el impulso y la ponderación que le dan al índice del norte las 7 grandes tecnológicas es realmente sorprendente", explicó.

De emprendedora argentina a Embajadora de Google: cómo conquistar el mercado estadounidense

Y en este vaivén aparecieron también algunos jugadores que mostraron saldos negativos. En este sentido Lentini se refirió a Brasil. "Nuestro vecino mas grande, termina inmerso en una crisis importante donde los resultados son negativos, acercándose al 10% de baja en lo que va del año, mientras el real sigue depreciándose y el presidente Lula da Silva no parece tener planes prontos de controlar el déficit", argumentó.

Qué dijo el "gurú de la city" sobre el crecimiento de los bonos y acciones argentinas en 2024

Otro de los analistas muy consultados por PERFIL es Salvador di Stéfano, que con su estilo claro y ameno suele llegar a los lectores con información "bien masticada". El también aprovechó para analizar lo que dejaron como saldo los mercados este año y en ese sentido tiró una recomendación: en esta fase bien vendría "desensillar hasta que aclare", como alega el dicho campero.

"Durante 2024, se ganó mucho dinero en el mercado, en la última parte del año, en la previa al blanqueo, los bonos argentinos valían en torno del 40% de paridad, mientras que, en la actualidad, valen cerca del 70% de paridad. En el mercado, nadie se fundió por tomar ganancias", señaló el economista.

"En lo que respecta a las empresas argentinas cotizantes en bolsa, los bancos tienen una relación precio utilidad parecida a bancos internacionales, mientras que duplican esta ratio en comparación con los bancos de Brasil. No estamos diciendo que hay que comprar bancos de Brasil, decimos cuidado que estamos a buen precio", señaló.

Entre otras cuestiones se refirió al sector energético y puntualizó que sigue dando muchas posibilidades de negocios, aunque las subas fueron extraordinarias. "YPF, en agosto, valía U$S 18,00, llegó a tocar un máximo de U$S 45 y hoy vale U$S 42", dijo y agregó que "su capitalización bursátil es de U$S 16.700 millones y su relación precio utilidad proyectada es de 8,7 años".

Paralelamente la linkeó a Petrobras Brasil que vale U$S 47.300 millones y su relación precio utilidad proyectada es de 4,3 años. "En mayo 2024 valía U$S 16,50 y hoy vale U$S 12,50. No son comparables por sus expectativas de crecimiento a futuro, pero hoy me parece que están des arbitradas. Igual Brasil me da un poco de temor", se sinceró.

Di Stéfano siguió recomendando "tomar un impasse en el mercado".

"Es momento de reflexionar cómo invertir en un contexto que no define un rumbo claro en el exterior, y en Argentina tenemos por delante un fin de año con suba de tasas en pesos. El gobierno honrará la deuda de los bonos soberanos, tendremos un stock de reservas bajo, y un camino de recortes presupuestarios para seguir sosteniendo el superávit fiscal. No hay que apresurarse, estar líquido será la clave, ya que el mercado nos dará muchas oportunidades en el año 2025", aconsejó a sus seguidores.

También, subas fuertes en pesos: las mayores alzas

El salto sorprendente de los activos locales también se plasmó en un avance del 170% en el panel líder de BYMA que marcó 2.533.634,65 unidades. Los analistas destacan que las fuertes subas fueron motorizadas por una férrea política fiscal y monetaria que nunca se alejó de la premisa del déficit cero y el reacomodamiento del balance del Banco Central.

Aunque el salto se midió en todos los sectores, sin dudas el gran protagonista del año fue el sector financier que mostró un crecimiento generalizado en las empresas que cotizan en la Bolsa, en especial Grupo Financiero Galicia (GGAL), con un alza del 376% en pesos, seguido del Banco Macro (BMA), con una suba del 338%, y Grupo Supervielle (SUPV), 320%.

Aunque cayeron en la última rueda, las acciones argentinas cerraron un año de gran crecimiento

El sector del Oil&Gas fue otro de los grandes protagonistas del año con YPF marcando una ganancia mayor al 140%, junto con Pampa Energía del 78%. En tanto, Edenor (122%) y Despegar (103%) también mostraron subas destacables.

Qué viene en 2025: ¿Cuánto puede crecer los bonos y acciones argentinas?

Walter Morales, CEO de Wise Capital tiene una mirada clara respecto de lo que viene a partir de mañana, cuando arranque el 2025. "Lo positivo en relación a otros momentos es que tenemos más certezas que dudas. Para comenzar, la economía va a crecer por encima de 5% y la inflación se va a ubicar por debajo de 25%, lo que sí va a cambiar es el mapa del crecimiento", detalló el economista a PERFIL

"Esperamos que el consumo aumente en torno a 6% pero con un incremento en la participación de bienes y servicios importados en detrimento de la industria nacional", adelantó Morales y agregó que esta foto ya la vivimos en los ‘90 y si bien va a derivar en un mayor

empleo en las actividades comerciales y de servicios, "el empleo industrial va a tener una parada difícil porque producto de cuentas fiscales cada vez más sólidas. el RIGI y el éxito del blanqueo, la Argentina atraerá inversiones que alentarán el ingreso de dólares y, por consiguiente, a tener un atraso cambiario importante", detalló el analista.

Abram sobre el atraso cambiario: “El dólar en el 2015 post cepo estaba en torno a los 1200 pesos de hoy”

Morales también se refirió al fin del cepo cambiario, situación que entiende se dará paulatinamente en el primer cuatrimestre. "Acuerdo con el FMI mediante, va a desaparecer hacia fines de abril pero no de manera completa, ya que esperamos que el acceso al dólar para atesoramiento se libere de manera paulatina. Esto va a hacer que la brecha cambiaria prácticamente desaparezca", señaló y apuró un dato fundamental sobre qué va a pasar con los activos locales.

"Cuando el cepo cambiario quede minimizado sólo a compra para tenencia, la que también luego va a desaparecer, los activos argentinos van a tener fuertes subas porque las inversiones en el mercado de capitales por parte de extranjeros van a ser importantes", aventuró.

En su mirada, "el superávit fiscal más la liberación del cepo aseguran que los bonos argentinos van a continuar subiendo, ya que nada impide que el Riesgo País vuelva a los 380 puntos básicos que se exhibieron durante el gobierno de Macri. Esto equivale a subas en dólares por arriba de 25%, el que seguramente se va a producir durante de 2025", adelantó y aprovechó a destacar que "las subas más altas las vamos a observar entre las acciones, especialmente las bancarias y las energéticas. En ambos casos, no descartamos subas por encima del 60 por ciento",señaló el estratega.

Finalmente, sobre el tipo de cambio, el crawling y la tasa, Morales sentenció: "El que apuesta al dólar, pierde… " y justificó su máxima al asegurar que "va a seguir aumentando por debajo de la inflación. y, por ende, a la tasa de interés, ya que el BCRA la mantendrá positiva en términos reales.", dijo.

lr