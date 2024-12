Luego de la resaca navideña, el Índice Merval sigue de fiesta ya que subió hasta un 1,8% en pesos. En tanto, los bonos no se quedaron atrás y subieron firmemente, haciendo que el Riesgo País baje hasta los 631 puntos básicos.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Alejandro Barbarotta, quien habló sobre el cierre de mercados de la jornada.

Cierre de mercados: cómo le fue a los bonos y acciones en la primer rueda tras la navidad

“Fue una rueda muy tranquila, hubo muy poco volúmen en la rueda navideña”, dijo Barbarotta, quien luego completó: “Seguimos con un flujo completamente positivo, está muy bullish y alcista”.

“Argentina está cara a corto plazo pero el flujo está matando los fundamentals”, disparó el experto. “En pesos hay una suba un poco más grande porque hay una suba en el MEP y CCL”, detalló.

Asimismo, el analista dijo que martes y miércoles de la semana que viene no habrá media rueda, así que el 2024 solo tiene dos ruedas por delante. “Los bonos soberanos subieron entre un 80 y un 120% en dólares, eso no se puede repetir el año que viene porque no dan las matemáticas”, aseveró.

Finalmente, Barbarotta dijo que el techo de corto a los bonos cortos debería ser una TIR de 9%. “Argentina es un mercado de riesgo y lo seguirá siendo para nosotros y para el resto del mundo”, concluyó.