El gobernador de Río Negro le mete presión a Vaca Muerta sur: exige 80% de mano de obra local

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, amenazó hoy con paralizar la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur, si las empresas que llevan adelante la obra no respetan la proporción de un 80% de mano de obra local para trabajadores y dijo que obreros de la UOCRA "esperan su oportunidad".

"La ley es clara: el 80% de la mano de obra debe ser rionegrina y el Compre Rionegrino no es opcional" afirmó el gobernador patagónico en su cuenta de la red social X y apuntando de lleno a las empresas que llevan adelante la obra dijo: "Cumplen o se van".

Así, Weretilneck cuestionó a YPF, la petrolera que impulsa el proyecto y al consorcio Techint-SACDE, que está a cargo de la construcción de la obra.

"Hoy, de 70 trabajadores en el obrador de Villa Regina, solo 23 son rionegrinos. ¡UNA VERGÜENZA! Mientras tanto, cientos de trabajadores de la UOCRA esperan su oportunidad", escribió en X el mandatario provincial.

El oleoducto Vaca Muerta Sur es una obra de infraestructura que conectará la región de Vaca Muerta con la terminal marítima de Punta Colorada, en Río Negro. El proyecto está en ejecución y se estima que estará operativo en 2026.

"Basta de atropellos y mentiras", se quejó el gobernador patagónico. Y en el mismo posteo aseguró: "La obra del oleoducto Vaca Muerta Sur es para generar trabajo y desarrollo en Río Negro, no para que empresas foráneas se lleven todo y dejen migajas".

Dirigiéndose a los grupos empresarios, el gobernador advirtió: "Si @GrupoTechint SACDE, @YPFoficial y VMOS no cumplen, la obra se para. Acá se trabaja con y para los rionegrinos o no se trabaja. No vamos a permitir que pasen por encima de nuestra gente".

El planteo de Weretilneck llega poco después de que anunciara su intención de cobrar el equivalente al 1% de regalías sobre el precio de venta del crudo que será transportado por el oleoducto Vaca Muerta Sur.

La idea de la provincia es recibir parte de las regalías de las petroleras por el crudo que se transportará como condición para terminar de otorgar los permisos que posibiliten la concreción de la obra, según reveló el portal Econojournal.

El proyecto sobre el que el mandatario provincial pretende acceder a una porción de las ganancias está bajo el paraguas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), por lo que las empresas afectadas se amparan en la estabilidad fiscal que otorga la normativa, a la que adhirió Río Negro, y se niegan allegar a un acuerdo al respecto.

lr