El Gobierno actualizó los valores mínimos de los biocombustibles: ¿Suben los precios en los surtidores?

El Gobierno nacional informó este lunes 11 de agosto la actualización del precio de los diferentes biocombustibles. La primera pregunta que surge con este nuevo aumento es si se trasladará a los valores de las naftas y el diésel.

La novedad fue comunicada a través de la resolución 342/2025 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, en donde se establecieron las tarifas mínimas de adquisición para el bioetanol y el biodiesel destinados a su mezcla obligatoria con combustibles fósiles en el mercado interno.

Es así que aquellas operaciones a realizarse durante el mes de agosto del 2025, y hasta la publicación de un nuevo precio que los reemplace, se fijaron los siguientes valores mínimos de adquisición:

El bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a la mezcla obligatoria con nafta tendrá un precio mínimo de $ 824,044 por litro. El bioetanol elaborado a base de maíz destinado a la mezcla obligatoria con nafta tendrá un precio mínimo de $ 755,258 por litro. El biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil tendrá un precio mínimo de $1.354.507 por tonelada.

Las atribuciones de la Secretaría de Energía con estos aumentos

Estas disposiciones se enmarcan en la facultad de la Secretaría de Energía para modificar los procedimientos de determinación de precios cuando se detecten desfasajes con los costos reales de elaboración o distorsiones en los precios del combustible fósil en el surtidor.

En cuanto a los plazos de pago, el bioetanol no podrá exceder los días corridos desde la fecha de factura, mientras que para el biodiesel, el plazo máximo será siete días desde la fecha de factura.

