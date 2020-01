El Gobierno anunciará una "suma fija" desde $4 mil para privados en dos cuotas

El Gobierno anunciará esta tarde un incremento de "suma fija", a cuenta de los próximos aumentos de paritarias" para el sector privado, y que regirá oficialmente mañana con la publicación en el Boletín Oficial.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo a la agencia Télam que este viernes 3 de enero a la mañana se reunió con los ministros de trabajo, Claudio Moroni, y de Economía, Martín Guzmán, para "definir el tema" y apuntó que el monto "será anunciado esta tarde y publicado mañana en el Boletín Oficial".

Estatales reclaman también el aumento salarial por decreto, pero la cifra sería más baja

"Es un aumento de suma fija y a cuenta de los próximos aumentos que tengan las paritarias" para los empleados privados y estatales", precisó Cafiero en tanto, una fuente gubernamental confirmó a Télam que el piso oscilaría en los 4.000 pesos".



Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo el confirmaron a PERFIL que la suma se dividiría en 2000 pesos en enero y 2000 en febrero y recién la semana próxima se analizaría cómo se aplicaría a los empleados de la administración pública.

La posibilidad de que el aumento se extienda al sector público fue reconocida este jueves 2 de enero por Cafiero. "Queremos recomponer el bolsillo de los argentinos, pero entendemos que eso no puede poner en crisis el funcionamiento de las empresas", argumentó el jefe de Gabinete. El propio presidente reclamó esta semana moderación a los sindicatos. "Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el fin de lo que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan. Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. No hagamos pedidos desmedidos, todo repercute sobre la economía", sostuvo Fernández en diálogo con Radio 10.

FeL