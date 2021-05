El Gobierno apura la "canasta ahorro" de 28 productos para bajar los precios de los alimentos

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se refirió esta mañana a la canasta lanzada para ferias itinerantes, una de las medidas con la que avanza el gobierno Nacional en su intento por contener la escalada de precios, que en abril volvió a ser el gran motor del aumento de la inflación. “La Canasta Ahorro para las ferias populares son 28 productos que tendrá ferias itinerantes", explicó en declaraciones a El Destape Radio, el titular de la cartera social.

Entre otras cosas, Arroyo indicó que el objetivo sigue siendo darle batalla a la inflación poniendo el foco en la intermediación: "Apuntamos a que el productor le venda directamente al consumidor".

Además, avanzó sobre algunos de los precios que tendrá esta "canasta ahorro de 28 productos" e informó que: "La harina estará a $38, el azúcar a $48, el puré de tomate a $40. El objetivo es bajar los precios de los alimentos", ratificó en la entrevista radial.

Las ferias no estarán sólo en el AMBA sino que "La idea es llevar las ferias al resto del país y llegar a instalar 60 ferias en los próximos días", agregó. "Buscamos precios más baratos y referencia de precios", indicó el ministro.

Entre sus declaraciones sobre la necesidad de apuntar a la intermediación Arroyo explicó que los precios no sólo van a ser para las ferias itinerantes: "Va a ser en ferias, pero también vamos a contactar a los que quieran con productores para que puedan hacerles el pedido", dijo y agregó: "El objetivo es que los que producen o tienen cooperativas puedan vender directo".

El ministro destacó: "Estamos hablando de precios que están por debajo de los Precios Cuidados"; y recordó que mantienen su objetivo de dar mas recursos a los que están en situación de mayor vulnerabilidad: "Es indispensable volcar recursos en el bolsillo de las personas", aseguró.

Inflación: en abril, los alimentos subieron 4,5 %

Consultado acerca de las ayudas que el gobierno está dando a los sectores que atraviesan la pandemia con mayores restricciones a la actividad, Arroyo explicó: "El REPRO está ayudando a pagar salarios y se subió el salario mínimo que es una referencia para muchas personas".

Sin embargo, no descartó la posibilidad que haya nuevas ayudas similares a las que ofreció el gobierno durante la cuarentena estricta del año anterior: “No hay nada que esté descartado, ni el IFE ni ninguna medida", dijo. "El objetivo claro es que los bolsillos de los argentinos tengan más recursos",

Arroyo sobre el aumento del salario mínimo: "No es suficiente pero, sin duda, es un avance"

Por último, Arroyo destacó que "No hubo conflicto social porque hay una gran red de política social que no es solo el Estado, sino las organizaciones sociales, las iglesias, las escuelas", dijo. Según su apreciación, "no hubo estallido porque tenemos una sociedad sana en los barrios", aseguró.

"La sociedad está 3 pasos adelante de la política. Tiene claro que la salida pasa por cuidarse", dijo y en cuanto a temas de posible interna sobre tema de ayudas indico: "No hay ninguna diferencia con Larroque", aseguró. "Todos estamos en la misma línea de las alternativas para volcar recursos en el bolsillo de la gente", concluyó,

LR