El Gobierno descarta cambios en los USD 200 del dólar ahorro: "No hay ninguna medida en estudio"

El Gobierno nacional causó preocupación este fin de semana al advertir que estudiaba restringir la compra oficial de 200 dólares mensuales por persona para intentar frenar el drenaje de las reservas del Banco Central. La idea, admitida por el propio presidente Alberto Fernández y otros de sus funcionarios, fue descartada este sábado 15 de agosto por la entidad que conduce Miguel Pesce, y ahora el Ministerio de Economía Martín Guzmán se sumó al rechazo.

"Continúa la operatoria de dólar ahorro vigente. No hay cambios. Los interesados en tales adquisiciones podrán continuar haciéndolo por hasta u$s 200 mensuales", afirmaron fuentes del Palacio de Hacienda en off the record, según pudo recoger PERFIL.

Desde la cartera económica incluso plantearon un panorama optimista sobre el mercado del dólar local tras el acuerdo con los acreedores privados de la deuda externa anunciado la semana pasada. "No sólo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que, luego de las operaciones de pasivos que se realizarán durante este mes –canjes ley Nueva York; deuda en dólares ley argentina; subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta u$s500 millones [aprobado por ley prórroga del Presupuesto]- se estabilizará el frente cambiario. Se reitera: una vez que se efectúen todas estas operaciones de pasivos", agregaron las fuentes.

Juan Basco: "Las reservas del BCRA no están en un nivel peligroso"

En la misma línea, prometieron "menos presión sobre el frente cambiario" a futuro y reiteraron la desmentida sobre nuevas restricciones al "dólar ahorro". "No hay ninguna medida en estudio, por lo tanto, que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro", concluyeron.

La aclaración del Ministerio de Economía surgen luego de las declaraciones oficiales sobre la posibilidad de cambios, que generaron inmediato repudio en las redes. Entrevistado por Radio La Red, Alberto Fernández sostuvo que el tema "es un problema, los pequeños ahorristas van sumando y son un problema y vamos a tener que analizarlo".

En la misma línea, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca pidió a los argentinos "amigarse" con el cepo "porque la Argentina va a necesitar regulaciones por un tiempo".