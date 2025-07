El Gobierno nacional oficializó la rebaja permanente de los derechos de exportación (DEX) para granos, oleaginosas y carnes anunciada por el presidente Javier Milei durante la inauguración de la última Exposición Rural de Palermo.

Según el Decreto 526/2025 publicado en el Boletín Oficial, la medida se toma teniendo en cuenta que durante 2024 los volúmenes exportados de productos agroindustriales se incrementaron en 56% y los valores en un 26 % y, a junio, 29%, el del girasol en un 26 % y el del maíz y el aceite de soja, en un 4%.

De esta manera las nuevas retenciones pasan a ser de la siguiente manera:

Carnes vacuna y aviar: de 5% (antes 6,7%) Maíz y al sorgo: 9,5% (antes 12%) Girasol (antes 7,5%) Soja (poroto): 26% (antes 33%) Soja (subproductos): 24,5% (antes 31%)

Tras la baja de retenciones, el campo generaría unos u$s 29 millones extra en la próxima década

Las retenciones para las exportaciones de trigo y cebada ya habían bajado al 9,5%, pero lo que cambia es que antes regían hasta marzo y ahora quedan permanentes.

Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estiman que estas reducciones de las retenciones “se proyectan como un incentivo clave para la adopción de mejores paquetes tecnológicos y el ingreso de stocks al circuito comercial”.

Con las rebejas de DEX, la probabilidad promedio de recuperar costos para los productores aumentaría del 60,8% al 72,6% en soja y de 53,5% al 58,9% para el caso del maíz.

Impacto económico de la rebaja de retenciones

La entidad estima que la producción de cereales y oleaginosas podría alcanzar casi 155 millones de toneladas para la campaña 2028/29, lo que representa un incremento de 7,6 millones de toneladas respecto a la base.

Para la próxima campaña 2025/26, la producción de soja pasaría de una caída de 2,3 millones de toneladas a un incremento de 0,5 millones, con una variación positiva de 2,7 millones de toneladas. En el mediano plazo (2028/29), se proyecta un aumento acumulado de 7,6 millones de toneladas, con la soja aportando 4,6 millones de toneladas y el maíz 1,8 millones de toneladas.

Un acuerdo comercial entre EEUU y la UE representa “una gran amenaza para las exportaciones de Argentina”

“El valor de las exportaciones de cereales y oleaginosas mostraría un impacto positivo en todos los años. Se estima un incremento total de hasta US$ 2.695 millones hacia 2028/29, con el complejo soja aportando hasta US$ 2.002 millones y el complejo maíz hasta US$ 369 millones”.

Con respecto al impacto fiscal neto, la Bolsa de Cereales porteña calcula una reducción de US$ 353 millones (-0,05% del PBI) para el corto plazo (2024/25), "debido a la producción ya determinada, pero con una recuperación vía otros impuestos por el mayor ingreso del productor. A mediano plazo (2028/29), se proyecta un impacto fiscal neto positivo de US$ 609 millones (0,08% del PBI), impulsado por las mejoras en la producción que compensan el impacto inicial de los DEX”.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario estiman que con la rebaja en las alícuotas de retenciones y la eliminación de la brecha cambiaria se generaría un incremento del 8% en la producción agroindustrial argentina hacia 2035, lo que implicaría una inyección acumulada de US$ 28.800 millones.

Se espera que la producción total de granos ascienda a 172,3 millones de toneladas, frente a las 159,3 millones del escenario base, lo cual "dinamizará otros sectores asociados: transporte, ventas de insumos, servicios financieros y logísticos, acondicionamiento, exportación y empleo rural, entre otros".

LM