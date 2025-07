Javier Milei se reunió con el fundador de UALA y con el historiador británico que más lo elogia

El presidente Javier Milei recibió este miércoles en su despacho al fundador de la entidad financiera Ualá, Pierpaolo Barbieri, junto al historiador británico, Niall Ferguson, conocido por haber elogiado al mandatario argentino en varias oportunidades por las medidas económicas implementadas en el país.

La figura principal del encuentro en Casa Rosada fue el reconocido historiador británico, Ferguson, quien es conocido por haber elogiado al presidente Milei hablando del "milagro" económico argentino. El mismo también se destaca por ser escritor, tener una maestría en Historia, un doctorado en Filosofía y el título Fellow of the Royal Society of Edinburgh (FRSE), otorgado a especialistas vistos como una eminencia en sus campos de estudio.

Recientemente, el historiador británico publicó un artículo sobre el mandatario argentino en The Free Pressen, en el cual remarcó: "El mundo nunca ha visto un gobierno más radicalmente libertario que el de Milei. El verdadero milagro es que la terapia de shock de Milei está funcionando políticamente".

