Denunciaron a Cúneo Libarona por su reunión con el exagente de la CIA, Tim Ballard: la conexión con autoridades locales

Mariano Cúneo Libarona fue denunciado por su reunión con el exagente de la CIA, Tim Ballard, famoso por su supuesto trabajo para combatir la trata de menores. La demanda recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 y fue presentada por el abogado Rodrigo Tripolone, el apoderado en Argentina de Celeste Marie Borys y Jordana Bree Van de Riet, dos de las mujeres que denunciaron al estadounidense por agresión sexual.

La presencia de Ballard en Argentina y su conexión con las autoridades locales es, de mínima, extraña. Más allá de las versiones que se echan a andar, hay datos concretos: este año, el exagente participó en operativos policiales que realizó la Policía Bonaerense y la Policía Federal Argentina. Y, el 26 de febrero el procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, firmó un Convenio Marco de Cooperación con Aerial Recovery, la organización en la que trabaja Ballard.

Sin embargo, y en paralelo a esta aparente buena sintonía entre Ballard y los funcionarios nacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió en mayo a Borys y Van de Riet y sus abogados, quienes viajaron a la Argentina, según contó Tripolone a PERFIL, para brindar detalles sobre las acusaciones que pesan sobre el exagente en Estados Unidos.

La denuncia contra Mariano Cúneo Libarona

En el video que se filtró de la reunión entre Cúneo Libarona y Ballard, el ministro le ofrece al exagente poner a disposición sus contactos con el objetivo de limpiar su imagen. Además, le promete conseguir “algunas reuniones con jueces” y hasta lo invita a revisar la modificación del Código Penal que pretende enviar al Congreso.

Fuentes allegadas al ministro se limitaron a responder a PERFIL que la filtración es “una operación berreta”. Sin embargo, todavía quedan muchas preguntas sin responder.

En la denuncia que se presentó en la Justicia, el abogado Tripolone argumentó: “Al haber recibido oficialmente y luego promocionado públicamente a un ciudadano denunciado por presunta trata de personas y abusos sexuales, con conocimiento efectivo de su situación judicial (hecho que ha sido de público conocimiento incluso antes de dicha reunión), el ministro podría haber incurrido en un accionar lesivo del deber de prudencia, transparencia y legalidad en el ejercicio de su función pública”.

Y agregó: “El hecho de entregarle un ‘borrador’ a un ciudadano con intereses espurios a quien además le habría prometido el acceso a medios para lavar su imagen, sería de una gravedad institucional inusitada y que ningún argentino de bien puede dejar pasar”.

En el escrito, el abogado pidió a los funcionarios judiciales que verifiquen si existe conexidad con la causa CFP 1942-2025. Se trata de otra denuncia que tramita en la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional y que Tripolone presentó cuando el nombre de Ballard explotó en los medios por el rol que habría tenido en la acusación mediática que hizo Viviana Canosa sobre una supuesta red de pedofilia.

La hipótesis de Tripolone es que Ballard tiene un patrón que se repite en los distintos países que visita: se presenta como experto en el combate de la trata de personas y busca protección con las autoridades locales para obtener información de las organizaciones locales y participar de operativos con los que luego alimenta su fama de “caza pedófilos”. “En el expediente 1942, las dos víctimas Celeste y Bree intentaron presentarse como querellantes para ofrecer pruebas que indican que éste es un modus operandi. Hasta ahora las vienen rechazando, pero seguimos apelando”, contó el abogado.

Según contó PERFIL, Javier Milei no le pedirá explicaciones a Cúneo Libarona por las imágenes filtradas de su reunión con Ballard. Desde Casa Rosada aseguraron que se trató de un encuentro oficial. Sin embargo, el episodio plantea un interrogante acerca de la influencia del exagente, a quien en abril la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de “abusador”.

En pleno escándalo mediático por la supuesta red de la que habló Canosa en televisión, Bullrich criticó en duros términos a Ballard: “Tiene 23 causas por abuso, fue echado de todas las organizaciones de lucha contra la trata de las que había sido parte”, dijo. Además, la funcionaria aseguró que ella impidió que el exagente se reuniera con el presidente Milei.

Algunas semanas después, el 27 de mayo, Bullrich mantuvo una reunión con Borys y Van de Riet. También participaron del encuentro la abogada estadounidense de las denunciantes, Suzette Rasmussen y el esposo de una de ellas, Mike Borys.

Según Tripolone, el grupo supo de las declaraciones de Bullrich y decidió viajar a la Argentina. El abogado dice que no coordinó la reunión con la ministra, sino que se pactó de antemano en Estados Unidos. “Viajaron de incógnito y le entregaron a Bullrich un documento en el que se acreditaba la cantidad de denuncias contra Ballard. Al principio, cuando se contactaron conmigo primero me pidieron que no hablara en público porque estaban aterrorizadas”, contó.

Las dos mujeres trabajaron para Ballard en Operation Underground Railroad (OUR), la organización que fundó el exagente en 2013 para rescatar niños de redes de trata y de la que fue expulsado en 2023 por conducta sexual impropia. Las denuncias de Borys y Van de Riet no fueron las únicas.

Ballard en Argentina junto a Aerial Recovery

Según Tripolone, cuando Ballard fue expulsado de OUR se incorporó a Aerial Recovery, una organización que, según su sitio, trabaja en la recuperación de los desastres naturales y provocados por el hombre y en el combate a la trata de personas.

Ballard no es mencionado como miembro de Aerial Recovery en su sitio web. Sin embargo, en un video que difundió el abogado de un operativo policial en la provincia de Buenos Aires se puede ver la presencia del exagente y de la fundadora de la organización, Britnie Turner. Las imágenes corresponderían a un allanamiento en el que intervino la UFI 8 de Berazategui.

Además, en febrero, Ballard estuvo en Mar del Plata, donde participó de un operativo en el que fue detenido un joven de 23 años investigado por distribuir material pornográfico en internet. La Capital entrevistó al exagente, que habló frente a cámara con una gorra de Aerial Recovery.

“Ballard se filma en los operativos y luego hace ediciones de video para mostrarse al mundo y decir que rescató a bebés y niños. En el primer video que publicó La Capital, que ahora no está disponible, se lo podía ver comportarse como si fuera el jefe del procedimiento y hasta atacó él al presunto delincuente en lugar de la policía. Esto es grave porque los abogados de los acusados podrían pedir la nulidad. ¿Por qué alguien que no es parte de las fuerzas de seguridad asume ese rol?”, se quejó Tripolone.

Ante la consulta de PERFIL a la Provincia sobre la participación de Ballard en el operativo de Mar del Plata se señaló que el exagente habla con un cartel de fondo de la Policía Federal Argentina. Desde Nación no se respondió la consulta.

Sin embargo, en territorio bonaerense, el 26 de febrero la Procuración General de la provincia anunció la firma de un Convenio Marco de Cooperación con Aerial Recovery. Conte-Grand se fotografió con su fundadora y directora, Turner. También participaron del encuentro Jeremy Martin Locke y Carlos Maza, autoridades de la organización.

Todo alrededor de Ballard es extraño. Su visita a la Argentina en febrero sucedió después de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en Washington, de la que participó Milei y los principales referentes de la derecha como Donald Trump. Ese es el circuito del exagente.

Ballard, de hecho, se hizo conocido a nivel mundial luego del estreno de la película “Sonidos de libertad”, en la que narra su historia en el combate de la trata. El productor del film fue Eduardo Verástegui, un actor y político de la derecha mexicana, presidente de CPAC México y cercano a Milei.

El diputado nacional Esteban Paulón es parte del grupo de la oposición que exigirá la renuncia de Cúneo Libarona y adelantó que pedirá el juicio político contra el ministro. En una entrevista en Argenzuela, por C5N, el programa que difundió el video de la reunión, el dirigente aportó otro dato que vincula a Ballard con la Conferencia de Acción Política Conservadora: el presidente Milei habría conocido al exagente gracias a Laura Belén Arrieta, la mujer que ingresó con valijas sin declarar a la Argentina en febrero y que, junto a Leonardo Scatturice, forma parte del directorio de CPAC Aargentina.

Puede parecer descabellado, pero en esta trama también se cuelan elementos conspirativos. En Estados Unidos, QAnon es una de las principales teorías conspirativas de la extrema derecha. La idea general es que hay actores de Hollywood y miembros del Partido Demócrata que participan de una red internacional de tráfico sexual de niños contra quienes pelea Donald Trump.

“Es un submundo increíble. No me parece casual que esto haya ingresado a la Argentina a través de Viviana Canosa, que es una persona permeable a estos discursos”, reflexionó Tripolone. Lo cierto es que la denuncia pública que hizo la conductora que involucraba famosos tenía puntos en común con esta teoría conspirativa y sucedió en paralelo a la búsqueda por la trágica desaparición de Loan Peña, en Corrientes.

En el caso Loan también apareció de forma llamativa el nombre de Ballard. En plena investigación por la desaparición del menor, apareció en escena Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”. El hombre supuestamente se presentó como agente de la CIA, Interpol y la DEA y dijo actuar en nombre de la organización Operation Underground Railroad (OUR).

Cuando se supo que Soria no representaba a ninguno de los organismos estadounidenses, la Justicia lo imputó por entorpecimiento del caso y lo detuvo. Ballard negó conocer a El Americano a principios de junio.

Sin embargo, en una entrevista de principios de julio a Revista Gente, Soria mostró una foto junto al exagente y aseguró: “Esa foto la presentamos nosotros como parte de la defensa. Lo conocí trabajando como voluntario. Me decepcionó que después saliera a decir que no me conocía. Compartimos reuniones y hasta vimos juntos la película Sonidos de Libertad, años antes de su estreno”. Por ahora, aguarda el juicio en una cárcel correntina.

Tripolone acaba de asumir también la defensa de Soria. “En Aerial Recovery tienen un programa que se llama ´Sanar a los héroes´, que está enfocado, principalmente, en personas con estrés postraumático como veteranos de guerra. Les dan una formación de un año. Les lavan la cabeza para crear mercenarios leales y después los mandan a ‘trabajar’ por el resto del mundo”, contó el abogado. De ahí, al parecer, viene Soria.

En su sitio oficial, el programa habla de capacitaciones para actuar en desastres naturales o contra la trata de personas. “Cuando hablé con la primera abogada de Soria me di cuenta que esto venía por ahí y me puse en contacto. Ahora soy su codefensor. Es un perejil. Se involucró en el caso creyendo ser un experto en trata porque le dieron un diploma y de verdad creía en toda la teoría conspirativa de la pedofilia y en una idea de ‘niños de Dios’”, contó Tripolone.

Los contactos de Ballard con Argentina son claros, pero prácticamente todo en esta trama parece es insólito. El gobierno de Milei pretenderá bajarle el tono a la reunión que el exagente mantuvo con Cúneo Libarona, pero deberá resolver cómo sostener esa versión con las acusaciones que hizo la propia Bullrich. Por ahora, algunos temas empiezan a llegar a la Justicia.