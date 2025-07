El vínculo entre Tim Ballard y el Gobierno nacional: opacidades, intrigas y una reunión con Mariano Cúneo Libarona

En el programa “Comunistas”, emitido por Bravo TV, el periodista de Perfil Nicolás González repasó la serie de escándalos y relaciones políticas controvertidas que el actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ha mantenido desde la década del 90, característica que incluso en la actualidad no ha abandonado.

Tras la filtración esta semana de un video grabado por medio de una cámara oculta donde puede verse al funcionario reunido con Tim Ballard, ex espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, cuya figura está envuelta en denuncias por acoso sexual, amenazas y fraudes, quedó claro que el Gobierno nacional tiene algún tipo de interés en el ex agente. No obstante, las motivaciones del oficialismo se desconocen. El estadounidense es conocido por su presunto trabajo para combatir la trata de menores.

Según trascendió de una fuente oficial consultada en off por la agencia Noticias Argentinas, el encuentro se trató de “una reunión oficial”. El Gobierno mantiene silencio sobre el contenido del video, donde puede escucharse a Cúneo Libarona proponerle a Ballar "contactar periodistas" para limpiar su imagen en el marco de las demandas por abuso sexual. Además, el ministro de Justicia habría ofrecido reuniones con legisladores y jueces, e incluso diseñar una ley "a medida".

El abogado Rodrigo Tripolone, apoderado en Argentina de Celeste Marie Borys y Jordana Bree Van de Riet, dos de las mujeres que litigaron contra el estadounidense por agresión sexual, denunció a Cúneo Libarona. Quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43. A su criterio, el ministro incurrió en un accionar “lesivo del deber de prudencia, transparencia y legalidad”.

Tim Ballard llegó a Argentina en el marco de la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 años, desaparecido en la provincia de Corrientes, pero ya antes había estado presente —en febrero— en operativos de la Policía Bonaerense y la Policía Federal. La conexión institucional se formalizó el 26 de ese mes, cuando el procurador Julio Conte Grand firmó un convenio con Aerial Recovery, la organización en la que trabaja Ballard. “La presencia de Ballard en Argentina y su conexión con las autoridades locales es, de mínima, extraña”, señaló González. La pregunta no es solo quién lo trajo, sino quién le dio acceso a tareas operativas de seguridad. “Uno no puede sumarse voluntariamente a un operativo. Tiene que haber una autorización oficial”, añadió el periodista en la mesa del programa que se emite de lunes a viernes a las 20.30.

Coppola, AMIA y el video con Tim Ballard: los escándalos que marcaron la carrera de Mariano Cúneo Libarona

Todo esto ocurre en un contexto donde la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), foro estadounidense al que asistió el presidente Javier Milei en febrero de este año, también aparece en la trama. Su nexo con Laura Belén Arrieta —quien ingresó al país con valijas sin control de aduana ni migraciones— suma otra capa de sospecha a una red en la que “todo se conecta con todo”, como remarcaron en la emisión.

La falta de explicaciones oficiales, la opacidad del vínculo con Ballard y el relacionamiento con operadores con pasado en la inteligencia dejan más interrogantes que certezas.

LB / FPT