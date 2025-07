Durante años, el nombre de Tim Ballard circuló en medios internacionales por su actividad vinculada a la lucha contra la trata infantil. En Argentina, sin embargo, su figura comenzó a cobrar notoriedad recién cuando la conductora Viviana Canosa aseguró que él le había brindado información clave para fundamentar una denuncia sobre una supuesta red de explotación que involucraba a celebridades como Florencia Peña y Lizy Tagliani. Esa exposición pública marcó el inicio de una ola de repercusiones en torno a Ballard y sus vínculos locales, tales como el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Y es que, recientemente, se conoció un video que muestra a Ballard junto con el funcionario argentino, quien le ofreció una mano para “limpiar su imagen” en nuestro territorio a través de diversos mecanismos. Todo esto reavivó la polémica en torno al ex agente norteamericano. Lo cual sugiere preguntas: ¿Quién es realmente Tim Ballard?

En febrero del año pasado, Ballard viajó a Mar del Plata y participó de distintas actividades en esa ciudad. Aunque ya contaba con el respaldo de sectores conservadores de Estados Unidos, su figura ganó más visibilidad tras el estreno de Sonido de Libertad, la película que se promocionó como una representación cinematográfica de su historia personal y sus operativos contra redes de pedofilia en América Latina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su militancia contra estos delitos le valió una distinción en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, quien lo reconoció como “Patriota Heroico”. El vínculo con el expresidente estadounidense se consolidó cuando Ballard trabajó como asesor suyo en 2019, en temas relacionados con trata de personas. A través de esa conexión política, Ballard también estableció un canal directo con Javier Milei, y recibió el apoyo económico de sectores republicanos que lo consideran una figura central del ala cristiana conservadora.

El Gobierno busca minimizar el escándalo por el video de Cúneo Libarona pero no puede ocultar el malestar interno

El paso de Tim Ballard por Argentina

Durante su estadía en Argentina, Ballard se reunió con Milei y con el intendente marplatense Guillermo Montenegro. También mantuvo contacto con Verónica Toller, directora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, quien forma parte de sectores católicos conservadores y promovió activamente la difusión de Sonido de Libertad como herramienta de concientización.

Timothy Ballard, mormón practicante y padre de nueve hijos, fue agente de la CIA antes de fundar, en 2013, la organización Operation Underground Railroad (O.U.R.), dedicada al combate de la trata infantil. Su trabajo recibió apoyo de figuras del espectáculo, financistas y políticos, logrando una recaudación que rondó los 50 millones de dólares para sostener sus operaciones.

Con el paso del tiempo, no obstante, su imagen heroica se vio severamente cuestionada. Investigaciones periodísticas, como la publicada por The New York Times, revelaron acusaciones de escenificación de operativos, irregularidades en el manejo de fondos, y hasta denuncias por abuso sexual, acoso y amenazas contra mujeres.

En los últimos años, también fue vinculado con supuestos acuerdos con traficantes reales de menores, a quienes habría utilizado como parte de una estrategia para aumentar la recaudación.

TC

LT