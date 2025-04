Tim Ballard, de la foto con Milei al detrás de las acusaciones de Canosa y las denuncias que afronta

“El señor Tim Ballard se aprovechó de mujeres, tiene 23 causas por abuso y fue expulsado de todas las organizaciones contra la trata de las que participaba. Yo cuido mi gobierno. Él quiso meterse aquí y no lo dejamos”. La frase es de apenas unas horas atrás y pertenece a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Habla de un exagente de la CIA que ya tiene una foto con Javier Milei y, hasta hoy, muestra intenciones de trabajar con el gobierno argentino. No sólo eso, Ballard ya estuvo en nuestro país y participó en distintos operativos de seguridad, pero su nombre resonó en medio del escándalo que abrió Viviana Canosa.

La conductora de Canal 13 mencionó, al pasar, un encuentro que tuvo con Tim Ballard. Fue mientras lanzaba nombres de famosos y los vinculaba a distintos delitos. Y lo que comenzó como una disputa entre figuras de la televisión abrió paso a vínculos entre el exagente federal estadounidense que tiene duras denuncias y una derecha mundial que tiene como objetivo ir contra las minorías y que no duda al momento de vincular a los personas trans u homosexuales con la pedofilia.

Tim Ballard se hizo conocido internacionalmente por liderar campañas contra la trata de personas. El exagente de la CIA renunció para investigar de manera privada delitos que tienen que ver con la trata de menores. Esto, asegura, lo hace gracias al desarrollo de software y de investigaciones en internet que le permiten infiltrarse en redes de intercambio de archivos donde los traficantes comparten material de abuso sexual infantil.

En 2023 estrenó Sound of Freedom (Sonido de libertad), una película basada en su propia figura y su trabajo al frente de la organización Operation Underground Railroad. El filme retrata una versión ficcionalizada de uno de los operativos contra la trata de menores liderados por Ballard. Con una narrativa centrada en la lucha contra el tráfico sexual infantil, la película tuvo una fuerte repercusión en Estados Unidos, especialmente en sectores conservadores, y fue promovida como una denuncia a redes internacionales de explotación.

Pero las críticas no tardaron, sobre todo por difundir datos imprecisos y por estar alineada a una red de teorías conspirativas surgida en foros de ultraderecha, que sostiene la existencia de élites globales dedicadas al abuso infantil. Fue un fenómeno de taquilla que sirvió para que también en otras partes del mundo se refuercen ideas ultraconservadoras. Incluso, su protagonista fue Eduardo Verastegui, el actor y político de extrema derecha que se presentó como candidato a presidente de México.

La figura de Ballard no es menos polémica y afronta cargos que van desde acoso sexual hasta el uso indebido de fondos pasando por haber inventado rescates que nunca sucedieron. The New York Times lo llamó “depredador sexual” en una investigación en la que entrevistó a distintas personas que trabajaron junto a Ballard en la fundación a la que terminó renunciando. Los escándalos no terminaron ahí ya que la iglesia mormona a la que pertenecía lo desplazó y calificó sus actividades como “moralmente inaceptables”.

“Gran charla con Javier Milei. Vuelvo a Argentina con él y su equipo”, posteó Ballard en febrero de este año junto a una foto suya con Javier Milei. El encuentro fue en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero, el foro conservador que reúne a dirigentes de derecha.

Comparten otro escenario: Mar-a-Lago. Ballard recibió en uno de los eventos que se realizan en el club de fin de semana de Donald Trump el premio “Patriota Heroico”. Meses después Javier Milei recibió otro premio: el “León de la Libertad”.

El exagente estuvo en varias oportunidades en el país y hasta participó, como una autoridad más, de distintos operativos de seguridad.

¿Cómo hizo para participar de estos operativos? El portal Data Clave dio cuenta que se logró gracias a otra fundación: Aerial Recovery. Fue esta institución la que firmó un Memorándum de Entendimiento con la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires, liderada por Julio Conte Grand. El acuerdo habla de “colaboración público-privada” para combatir la trata. El propio Ballard participó de operativos este año junto a la Justicia bonaerense en lo que se lo ve con la gorra de esta fundación en procedimientos en La Matanza y Mar del Plata, entre otros distritos.

El exagente de la CIA volvió esta semana a la Argentina, en el momento en que el escándalo mediático, en el que no faltaron acusaciones de pedofilia, sacudió a la farándula argentina. Fue en este contexto que Viviana Canosa aseguró en una entrevista con el programa Argenzuela de C5N que se reunió seis horas con Ballard, quien le habría aportado material para su denuncia. El exagente también, sin ningún tipo de prueba, llegó al país asegurando que tenía material para que la Justicia avance en la investigación por la desaparición de Loan Peña en Corrientes.

Por estas horas Ballard iba a participar de nuevos operativos e investigaciones judiciales en nuestro país. “En nuestra última visita a Argentina, además de apoyar los esfuerzos en la lucha contra la trata, ofrecimos la entrega de un equipo forense de forma totalmente gratuita, que permitirá facilitar la extracción del material en manos de traficantes y así poder agilizar los procesos judiciales. Estamos trabajando para facilitar la llegada de este equipo lo más pronto posible. Nosotros no recibimos fondos públicos; trabajamos con aportes privados. Tanto yo como todo mi equipo de trabajo esperamos poder colaborar con el gobierno argentino en esta lucha que es de todos”, dijo el exagente a través de un comunicado luego de que su nombre escalara en distintos medios por el escándalo que desató Canosa y las palabras con las que lo describió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además, se encargó de negar todas las acusaciones al asegurar que se tratan de denuncias falsas por su lucha contra la trata.

La ministra de Seguridad levantó la muralla de la que habló Milei para empezar a cuidar su entorno después del escándalo de la criptoestafa y le avisó por privado lo que dijo en público: que no se junte con Ballard. “Es un abusador”, lanzó.