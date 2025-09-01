El Gobierno remata el terreno del Ejército donde se ubica shopping Portal Palermo

En el afán de sacar dólares de donde sea, el Gobierno avanza con el remate de los inmuebles del Estado nacional. Esta vez es el turno del terreno donde se ubica el centro comercial Portal Palermo en la Ciudad de Buenos Aires que, hasta la fecha, tuvo el uso de las parcelas bajo concesión.

La subasta fue confirmada este lunes en el Boletín Oficial a través de la resolución 39/2025, firmada por Nicolás Alberto Pakgojz, quien está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

El terreno consta de 42.044 m2 y está ubicado Avenida Cerviño Nº 4.820/50, esquina Avenida Bullrich Nº 345, una de las zonas más caras y codiciadas por los desarrolladores inmobiliarios, por lo que su subasta parte de un precio base de 81.797.752 dólares.

Los terrenos que se subastan

En el predio actualmente funciona el shopping Portal Palermo que alberga un hipermercado y 40 locales comerciales de diferentes rubros. Hasta el momento se desconoce cuál será el destino de esos emprendimientos.

De la concesión a la subasta

De esta manera, la gestión libertaria consolidará la privatización del terreno que pertenece al Estado Mayor del Ejército. El gobierno de Carlos Saúl Menem había dado el primer paso con la concesión a 20 años extensible por 5 más que le otorgó al grupo Cencosud en 1994.

Ese contrato venció en 2019, pero el otorgamiento de una prórroga ese mismo año le permitió al grupo empresarial seguir explotándolo hasta el 2026.

A partir de la subasta, el inmueble público pasará de forma definitiva a manos privadas, quedando de la operación sólo el quincho y comedor familiar del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.

LM/ML

