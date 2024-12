El INDEC publica la inflación de noviembre: por qué necesita el gobierno que sea menos de 3%

La semana arrancó a la espera del dato clave de la inflación de noviembre que este miércoles a las 16 hs publicará el INDEC y las proyecciones privadas sitúan por debajo del 3%, además de que es lo que necesita el gobierno de Javier Milei, que siga bajando, en la medida en que supedita la baja del crawling peg luego de un par de meses más de datos en baja; para finalmente avanzar con la salida del cepo.

Así lo confirmó hace unos días el mismo Javier Milei cuando señaló en la gala de Endeavor: "Si durante dos meses más repetimos números en esta línea, vamos a estar bajando el crawling peg a uno y cuando repitamos tres meses de uno, vamos a estar liberando el mercado de cambio y liberarnos del cepo y salir de toda esta peripecia. Así que ya empiezan a verse las cosas", indicó.

La inflación de noviembre será la última con un 2 por delante, según dos estudios cordobeses

Volviendo a la inflación de noviembre, el mercado espera que se mantenga en el orden de 2,7% que registró octubre o que marque un leve rebote. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica el BCRA, la inflación de noviembre se ubicará en 2,8%. Algunas consultoras hablan de alguna décima adicional como en el caso de Wise Capital cuyas proyecciones anticipan una inflación en noviembre de 2,9%. En tanto, para diciembre proyectan 2,8% y para 2025 calculan un IPC de 31,6%.

El dato del IPC de CABA en noviembre y por qué no se repetiría en la inflación nacional

Esta semana se conoció que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,2% en noviembre, el mismo nivel que en octubre. y alcanza el 129,1% en los primeros once meses del año.

Las principales subas estuvieron marcadas por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Salud, Restaurantes y hoteles y Alimentos y bebidas no alcohólicas.

El Gobierno espera que el dato de inflación sea la clave para la salida del cepo

Desmenuzando el dato de inflación de la Ciudad, la Dirección de Estadísticas y Censos porteña señaló que los bienes aumentaron un 1,7% en noviembre, mientras que los servicios subieron un 4,2%. Dado que la medición de CABA pondera más en su medición a los servicios que la medición nacional, algunas fuentes de mercado aseguran que el dato nacional sería menor.

Los datos de noviembre consolidan una tendencia de desaceleración interanual que se atribuye -principalmente- al menor ritmo de aumento en bienes y servicios. La inflación núcleo –medida por el índice que excluye los factores estacionales y regulados– registró un incremento mensual del 3,1%, con una variación interanual del 165,2%, 24,5 puntos porcentuales menos que en octubre, señalaron desde CABA.

La "inflación domada" el logro más admirado del gobierno

El presidente dijo ayer eufórico que entre los mayores logros de su gestión aparece "la domada a la inflación", y lo ha repetido sin descanso en cuanto discurso prepara en la medida en que el país viajaba hacia una inflación del 300% y finalizaría el año en algo más de 120%. Este dato no pasó desapercibido en el exterior, y en las últimas horas lo reflotó un informe de Goldman Sachs donde señaló que en Argentina “hay luz al final del túnel”. El análisis destacó: “Los indicadores de alta frecuencia sugieren que la economía tocó fondo a fines del primer semestre del 2024 y que el crecimiento regresó en la segunda mitad del año. Esperamos que la recuperación continúe en 2025. La inflación también se ha enfriado y, después de coquetear con el 300%, se espera que termine 2024 en torno al 120% y caiga al 35% el próximo año”.

Por el frente local, el ministro de Economía Luis Caputo habló ayer ante empresarios del campo en la Sociedad Rural de Palermo, al cumplirse un año de gestión, y volvió sobre su prédica de la "fuerte convicción" del presidente Javier Milei para lograr los cambios propuestos. Y ahí revalorizó la baja de la inflación como uno de los logros del primer año libertario, y en sentido comentó. “La raíz del problema siempre fue la gestión fiscal. Después de un año terminamos con el déficit fiscal, los pasivos remunerados, la emisión monetaria, y bajamos la inflación minorista y mayorista”, enumeró Caputo, al tiempo que agregó que “no hay milagros; todo es consecuencia de las políticas económicas que el país decide. Estamos tomando los problemas de raíz y los estamos solucionando”, aseguró.

En ese sentido también habló de la necesidad de controlar la inflación antes de levantar el cepo. “Las retenciones y el cepo se van a ir; es una cuestión de tiempo. Quédense tranquilos que vamos a cumplir, ojalá que sea el año que viene. Tengan la certeza que lo vamos a hacer; y si no lo hacemos antes es para cuidar el equilibrio fiscal. No hay que dar pasos en falso y estar seguros que no sea algo transitorio”, concluyó.

El dato que esta tarde difunde INDEC puede darle más certeza al gobierno sobre cuándo podrían plasmarse estas definiciones.

