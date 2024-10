El Mercosur y la Unión Europea se preparan para anunciar su acuerdo comercial

Tras 25 años de negociaciones, se concretaría el anuncio del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur durante la cumbre del G20 que realizará el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. Desde el el Ministerio de Comercio e Industria de Brasil expresaron "la expectativa de que el acuerdo pueda ser concluido todavía este año" ante la consulta de AFP.

En el mismo sentido, el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que “estamos muy cerca de cerrar ese acuerdo".

El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente argentino Javier Milei coincidieron en Alemania "que las negociaciones sobre el tratado deben finalizar rápidamente”, según el portavoz jefe de Scholz, Steffen Hebestreit.

Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la cancillería argentina, apuntó el "buen ambiente" de los contactos entre los dos bloque. "¿Se podrá anunciar en la cumbre del G20? No lo sé, francamente, no me atrevería a decirlo (...) Entiendo que falta algo de trabajo para terminar, pero hay un muy buen ambiente", comentó a AFP.

Scholz y Milei pidieron acelerar la firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur.

La reunión del G20 en Rio de Janeiro deberá contar con la presencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, un opositor al pacto. Para no generarle incomodad el acuerdo podría pasar a anunciarse durante la cumbre del Mercosur del próximo 6 de diciembre, según confió un diplomático sudamericano a AFP.

Los eurodiputados conservadores franceses, François-Xavier Bellamy y Céline Imart, enviaron una carta de rechazo del eventual acuerdo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Según los persistentes rumores, este acuerdo podría firmarse durante el G20 (...) Se lo decimos sin rodeos: este acuerdo, tal como está, constituiría un golpe fatal para la agricultura francesa y europea", afirmaron.

La oposición de Francia al acuerdo

La ministra delegada de Comercio Exterior de Francia, Sophie Primas, dijo a AFP que para "los franceses, y para otros Estados, hoy no se reúnen las condiciones para que podamos firmar en las próximas semanas". La firma del acuerdo durante la cumbre del G20 es "muy hipotética”, agregó.

Francia exige que se respeten los compromisos nacionales en el contexto de los acuerdos de París sobre clima, y garantice la protección de los intereses de las industrias y agricultores europeos.

Los agricultores franceses se preparan para realizar manifestaciones de protesta para el viernes 15 de noviembre.

Demoras en las negociaciones

En 2019, las partes anunciaron el fin de la fase de negociaciones y la firma de un acuerdo de asociación estratégica, pero surgieron nuevos obstáculos, como la adopción de una legislación en la UE que exige compromisos ambientales, que motivó la reapertura de determinados capítulos del texto.

Los países del bloque sudamericano también pidieron que se actualizaran partes del acuerdo, con lo que las negociaciones se prolongaron.

Para que un eventual acuerdo de libre comercio se ponga en marcha por parte de la UE, debe contar con la aprobación de los parlamentos de los 27 países miembros.