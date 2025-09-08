El ministerio de Economía deberá renovar 7,2 billones de pesos de deuda

El Ministerio de Economía, con Luis Caputo a la cabeza, deberá iniciar esta semana marcada por la derrota de la La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires, intentando conseguir dinero en el mercado para renovar vencimientos por 7,2 billones de pesos.

Hay que destacar que el monto inicial de los vencimientos hasta este viernes 5 de septiembre era de 16 billones de pesos, pero en este inicio de semana se realizaron dos canjes entre el Tesoro Nacional y el Banco Central, lo cual ayudo a reducir las necesidades.

Estas operaciones fueron formalizadas y comunicadas a través de la Resolución Conjunta 42/2025 del Ministerio de Economía y el Banco Central.

En la tarde de este lunes 8 de septiembre, y tal como esta estipulado en el Cronograma 2025 de la Secretaría de Finanzas a cargo de Pablo Quirno, se dará a conocer el menú de opciones que se pondrá en consideración de las entidades financieras.

Siguiendo con el cronograma de vencimientos, este miércoles 10 se estaría realizando la licitación y el viernes 12 la liquidación correspondiente.

Últimos movimientos

El último llamado a licitación se realizó el 25 de agosto, en ese momento el Tesoro Nacional se vio presionado a tener que subir la tasa de interés para captar los fondos necesarios para la renovación de los vencimientos. En ese contexto los apremiaba la puja con los bancos por las condiciones de liquidez.

Sumado al problema financiero que ya venían arrastrando los bancos, se agrega la reciente incertidumbre política que se produjo tras la derrota electoral de este domingo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Ahora bien, la situación parece mucho mas compleja ante las dudas que generan los posibles cambios dentro de la política económica

Por último, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó una autocrítica al reconocer que el ordenamiento en la macro economía no llegó a la micro y en consecuencia habrá que observar la reacción del gobierno ante esta situación.

