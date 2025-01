Educación financiera continua: Antes de hacer cualquier tipo de inversión, es esencial tener una comprensión básica de los productos en los que se va a invertir. No basta con escuchar a los influencers, sino que es crucial realizar una investigación independiente, leer libros especializados, estudiar el mercado y, si es posible, consultar con un asesor financiero profesional. Como sabiamente dijo Warren Buffett, "no inviertas en lo que no entiendas". Esta máxima subraya la importancia de conocer a fondo los activos en los que se decide colocar el dinero, ya que la falta de comprensión puede llevar a decisiones impulsivas y riesgos innecesarios, particularmente cuando se trata de criptomonedas, que son especialmente complejas.