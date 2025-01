Uno a uno, los 13 nuevos cedears de ETF's: ¿Qué son, cómo invertir en ellos y cuáles se destacan?

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la inclusión de 13 nuevos Cedears (Certificados de Depósito Argentinos) que permitirán acceder a ETFs que invierten en los principales sectores de la economía norteamericana.

Cierre de mercados: cómo le fue a las acciones y bonos tras el pago de deuda este 9 de enero



¿Qué son los CEDEARs de ETFs?

A diferencia de los CEDEARs tradicionales, que son certificados que representan a empresas que cotizan en el exterior, estos tipos de CEDEARs siguen a ETFs, que son Fondos de Estados Unidos que invierten en las principales compañías y sectores de la economía.

Por ejemplo: el CEDEAR con el símbolo SPY replica al ETF del mismo nombre, que sigue a las 500 principales empresas de Estados Unidos.

¿Cuáles son los nuevos 13 cedears de ETF que se suman al mercado argentino?

1) Empresas de Europa (IEUR)

El ETF IEUR replica al índice MSCI Europe, proporcionando exposición a una amplia gama de empresas de gran y mediana capitalización en 15 países europeos desarrollados.

Invertir en este instrumento ofrece una forma sencilla y accesible de invertir en el mercado de valores europeo, lo cual es algo muy positivo ya que brinda exposición a un mercado que, antes de este instrumento, no era de fácil acceso desde la Bolsa local.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como Nestlé SA, ASML Holdings, Novo Nordisk, Shell PLC, Total Energies, Allianz, Siemens y SAP, entre otras.

2) Empresas de Biotecnología (IBB)

Este instrumento te permite invertir en un sector con alto potencial de crecimiento a largo plazo, impulsado por la innovación y la demanda de nuevos tratamientos médicos.

En lugar de seleccionar acciones individuales de biotecnología, lo cual puede ser mucho más arriesgado, este fondo te ofrece una cesta diversificada de empresas del sector.

Subieron las acciones y bonos y cayó el riesgo país tras el pago de vencimiento de deuda

Comprando este ETF, vas a invertir en empresas que desarrollan tratamientos y tecnologías innovadoras, lo que te permite participar en los avances médicos del futuro.



3) ETF de Economías Desarrolladas (VEA)

El ETF VEA replica el índice “FTSE Developed All Cap ex US Index”, brindando exposición a empresas de gran, mediana y pequeña capitalización en mercados desarrollados de Europa, el Pacífico y Canadá. De esta manera, te permite diversificar tu cartera a nivel global y reducir el riesgo.

Este fondo facilita la inversión en empresas internacionales sin necesidad de comprar acciones individuales en mercados extranjeros. Desde nuestro punto de vista, es una opción atractiva para inversores que buscan diversificar su cartera a nivel global con un ETF de bajo coste y alta liquidez.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como Samsung, Toyota Motors, Nestlé SA, ASML Holdings, AstraZeneca y SAP, entre otras.

4) ETF Empresas de Valor (IVE)

Se trata de un instrumento que replica el índice “S&P 500 Value Index”, que selecciona empresas con características de valor con buenos fundamentals y un alto rendimiento de dividendos.

El fondo en cuestión invierte en empresas grandes y establecidas con un historial sólido. Desde nuestro punto de vista, consideramos que es una buena alternativa para inversores que buscan exposición a empresas de valor dentro del S&P 500 con un costo bajo.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como Berkshire Hathaway, UnitedHealth, Johnson & Johnson, Exxon Mobil, JPMorgan Chase, Procter & Gamble y Pfizer, entre otras.

5) Empresas del sector de Comunicaciones (XLC)

El ETF XLC replica el índice “Communication Services Select Sector Index”, que incluye empresas líderes en telecomunicaciones, medios de comunicación, entretenimiento e internet.

El fondo en cuestión invierte en empresas que están a la vanguardia de la innovación entecnologías de comunicación, como la transmisión de contenido, las redes 5G y la inteligencia artificial.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como Meta Platforms, Google, Netflix, Disney, Verizon y AT&T, entre otras.

6) ETF del sector inmobiliario de EEUU (XLRE)

Este fondo replica al índice “Real Estate Select Sector Index”, que incluye REITs (fideicomisos de inversión en bienes raíces) y empresas que operan en el sector inmobiliario. Consideramos que se trata de un sector que puede ofrecer una buena diversificación en una cartera y protección contra la inflación.

Inversiones Inmobiliarias: Claves para Aprovechar el Crecimiento del Mercado

Las empresas inmobiliarias suelen pagar dividendos, lo que puede proporcionar un flujo de ingresos constante. A su vez, el sector inmobiliario tiende a crecer a largo plazo, impulsado por factores demográficos y económicos.

Desde nuestro punto de vista, es una alternativa interesante para inversores que buscan exposición al sector inmobiliario norteamericano de forma diversificada y a un muy bajo costo.

7) Empresas de Consumo Discrecional de EEUU (XLY)

El ETF “XLY” replica el índice “Consumer Discretionary Select Sector Index”, que incluye empresas que se benefician del gasto del consumidor en bienes y servicios no esenciales, como automóviles, ropa, restaurantes y entretenimiento.

El fondo en cuestión invierte en una variedad de empresas dentro del sector discrecional, lo que reduce el riesgo en comparación con la inversión en acciones individuales. A su vez, el gasto del consumidor suele aumentar durante los períodos de crecimiento económico, lo que puede impulsar el rendimiento de las empresas en este sector.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como Amazon, Tesla y McDonald's, entre otras.

8) Empresas del sector de Materiales (XLB)

Este instrumento replica el índice “Materials Select Sector Index”, que incluye empresas que se dedican a la producción de productos químicos, metales, minerales y otros productos.

Invierte en una variedad de empresas dentro del sector de materiales. Desde nuestro punto de vista, se trata de un sector que puede tener un buen rendimiento en las primeras etapas de un ciclo económico expansivo. Por otra parte, las empresas de materiales básicos a menudo pueden trasladar el aumento de los costes a los consumidores, lo que puede proporcionar cierta protección contra la inflación, en caso de que esta repunte en los Estados Unidos.

9) Empresas del sector Industrial (XLI)

Con este instrumento, vas a poder replicar al índice “Industrial Select Sector Index”, que incluye empresas que operan en sectores como la industria aeroespacial, defensa, maquinaria, construcción y transporte.

El fondo invierte en una variedad de empresas dentro del sector industrial, desde nuestro punto de vista, este sector tiende a beneficiarse del crecimiento económico y la inversión en infraestructura. A su vez, teniendo en cuenta las promesas de campaña de Trump, podría ser uno de los sectores beneficiados bajo su mandato.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como Boeing, Honeywell y Union Pacific, entre otras.

10) Empresas del sector Tecnológico (XLK)

El ETF “XLK” replica el índice “Technology Select Sector Index”, que incluye empresas líderes en software, hardware, semiconductores, y servicios de internet.

Consideramos que se trata de un sector que suele caracterizarse por su alta innovación y potencial de crecimiento a largo plazo. Es importante tener en cuenta que la tecnología está transformando la economía global y se espera que este sector siga creciendo a un ritmo acelerado en el futuro.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como Apple, Microsoft, Nvidia y Tesla, entre otras.

11) Empresas del sector de Salud (XLV)

Invirtiendo en este ETF vas a poder replicar al índice “Health Care Select Sector Index”, que incluye empresas farmacéuticas, de biotecnología, dispositivos médicos y proveedores de seguros de salud.

En este caso, se trata de un sector que suele ser más resistente a las recesiones económicas y ofrece un potencial de crecimiento a largo plazo debido al envejecimiento de la población y a los avances médicos.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como UnitedHealth, Johnson & Johnson y Pfizer, entre otras.

12) Empresas del sector de Consumo Básico (XLP)

El ETF “XLP” replica el índice “Consumer Staples Select Sector Index”, que incluye empresas que producen bienes de consumo esenciales como alimentos, bebidas, productos de limpieza y artículos de cuidado personal. En este caso, también se trata de un sector suele ser defensivo y menos sensible a las fluctuaciones económicas.

Un dato relevante sobre este fondo es que muchas empresas de consumo básico suelen pagar dividendos regulares, lo que puede proporcionar un flujo de ingresos constante.

Comprando este ETF, vas a poder invertir en grandes empresas como Coca Cola, Pepsico, Walmart, y Procter & Gamble, entre otras.

13) Empresas con potencial de Crecimiento (IVW)

El ETF “IVW” replica al índice “S&P 500 Growth Index”, que selecciona empresas con alto potencial de crecimiento en ventas, beneficios y flujo de caja. Este tipo de empresas suelen reinvertir sus ganancias para financiar su expansión y suelen ser líderes en innovación dentro de sus sectores.

Un factor a tener en cuenta es que las empresas de “crecimiento” han superado al mercado en general durante largos períodos de tiempo, aunque también nos parece importante destacar que pueden ser más volátiles, lo que conlleva más riesgo.

Al invertir en este ETF, vas a poder armar posición en grandes empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta Platforms, entre otras.

Cuáles son las mejores opciones para invertir

En este sentido, los más atractivos para incorporar a la cartera de inversiones según nuestro análisis son:

● IVE (Empresas de Valor).

● XLRE (Sector Inmobiliario EEUU).

● XLC (Sector de comunicaciones).

* Manager de Estrategias de Inversión en IOL Inversiones.